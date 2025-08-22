【癒やし】怖いテレビを見るとき→4兄弟のフォーメーションに22万いいね「仲良し」「三男坊かわゆい～」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ゴンゾウR4(@R453374510)さんの投稿です。
これはもう配置が完全に、それぞれの定位置となっているのでは？と思うほどの、見事なフォーメーションです。怖いテレビを怖がりながらもそっと隣に寄り添う姿は、まさに兄弟の尊いチームプレー。
怖いテレビは兄弟の絆を深くする！
兄弟が多いとケンカも多いものですが、その分、いざという時の団結力もすごいのです！特に、「怖いもの」に立ち向かうときの団結力は異常なほど。ゴンゾウR4さんの男児四兄弟の『怖いテレビ見る時フォーメーション』がこちらです。
ⒸR453374510
男児四兄弟
怖いテレビ見る時フォーメーション
この投稿には「本当に仲良しですね」「三男坊がかわゆい～怖がりさん？」といったリプライがついていました。いつまでも仲良しな四兄弟でいてほしいと思う投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）