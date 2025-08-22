「ゼンゼロ」で角っ娘のオルペウス＆鬼火、ロボと戦うシードの2人が実装決定復刻はトリガー＆イヴリン！
【『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.2.2「穏やかな夜をよしとせず」予告番組】 8月22日20時30分～ 配信
HoYoverseは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Android/iOS/PC用アクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ（ゼンゼロ）」の新バージョンに関する情報を公開した。
「シード」は電気属性で強攻のS級エージェントで、メカとともに軽やかに戦う人物となっている。もう一方の「オルペウス＆鬼火」は炎属性で強攻のS級エージェント。2人ともオボルス小隊に所属するキャラクターとなる。これまでオボルス小隊は「11号」と「トリガー」の2人のみとなっていたが、2人の実装で計4人がプレイアブルキャラクターとして編成できるようになる。
変調（ガチャ）では前半に「シード」、後半に「オルペウス＆鬼火」が登場。それぞれの音動機も追加される。また、復刻キャラクターとしては前半に「トリガー」、後半に「イヴリン」が選ばれた。
「シード」
「オルペウス＆鬼火」
「トリガー」
「イヴリン」【『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.2.2「穏やかな夜をよしとせず」予告番組】
