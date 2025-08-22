「1週間で1万個も売れた」【成城石井】バイヤーに聞いた「2025年新発売のひんやりスイーツ」3選
高品質な食材や世界各国のこだわり商品が並ぶ「成城石井」。今回は、冷やしておいしい新作スイーツの中から、バイヤーおすすめの3品をピックアップしました。この夏のおやつタイムに、ぜひ食べてみてください。
【画像】成城石井のスタッフ総選挙で選ばれた上位3品
最初に紹介するのは、「成城石井自家製 2種トロピカルフルーツとグアバのジュレ」431円（税込） です。“成城石井自家製” とは、プロの料理人が中心となってセントラルキッチンで製造するオリジナル商品のこと。
こちらは今季新登場の商品で、発売開始からわずか1週間で1万個売り上げた大人気商品だそうです。
成城石井のバイヤーさんによると、「グアバのジュレは水分とピューレの配合比を何度も試行錯誤し、しつこさがなく、かつ濃厚な味わいに仕上げました。南国フルーツの爽やかな風味が楽しめます」とのこと。
食べてみると、グアバとパッションフルーツの2層のジュレの中にはパイナップルとマンゴーも入っていて、スッキリ感がありつつもフルーティーな甘みが口いっぱいにひろがります。
下の層はつるんと食感、上の層はプルプル食感。それぞれ少しずつ違った食感が、食べていて楽しい！ 夏らしい果実感を存分に満喫できる絶品ジュレです。
続いて紹介するのは、「成城石井 高知県産ゆず果汁使用 ゆずSORBET」 356円（税込）です 。こちらは成城石井が、“口当たり軽やかなソルベ”を作りたいと開発した新作のアイスで、高知県産のゆず果汁、徳島県産のゆずピールが入っています。
ふたを開けた瞬間に、ゆずの香りがふわっとしてきます。バイヤーさんによると、「そのまま食べるのはもちろん、炭酸の上にのせてゆずフロートにするなど、アレンジしてもおいしく召し上がれます」とのこと。
一口食べてみると、軽い口当たりのソルベに、ゆずの濃厚な風味がしっかりと感じられ、高級感のあるおいしさ。ゆずピールの食感もアクセントになっています。
ゆず独自のほんのり感じる酸味と甘みがふわっと鼻からぬけて爽快で、食事の後のお口直しとしてもぴったりです。
最後に紹介するのは、「成城石井自家製 ぎっしり純生クリームあんぱん 2個」431円（税込）。こちらは、北海道産小豆の粒あん、乳脂肪分47％の純生クリームがたっぷりとサンドされたあんぱんです。
バイヤーさんによると、「この夏おすすめの冷やして食べるパンです。パン生地は冷やしてもしっとり感を損なわないよう工夫を施しています」とのこと。
粒あんとクリームは、相性抜群の最強コンビ！ 実際に食べてみると、ひんやりとした粒あんと純生クリームがたっぷりと入っており、コクのある2種類の甘さを存分に堪能できます。
パンは冷やして食べても固くならず、しっとりやわらか。ひんやり冷たいあんぱんは、暑い日の朝食としても最適です。
いかがでしたか。成城石井では年間約300の新商品が発売されています。今回ご紹介した商品が気になった方は、お早めに店頭でチェックしてみてくださいね！
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)
