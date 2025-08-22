Â­¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¡Ê²èÁü¡§Æü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹¡Ë

µð¿Í¤¬6²ó¤Ë4ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤DeNA¤òÆÍ¤­Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µð¿Í¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é¤³¤ÎÆü¹øÄË¤«¤éÉüµ¢¤·¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ÎµÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤¬1ÎÝÀþ¤Ø¶¯¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤¬²£¤ÃÈô¤Ó¤Ç¥­¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤Ë¥È¥¹¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µÈÀîÁª¼ê¤ÎÂ­¤¬¾¡¤ê¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Þ¤¹¡£

µÈÀîÁª¼ê¤ÏÂ³¤¯Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤Ç2ÎÝ¤ØÅðÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¤«¤éÏ¢Â³¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ËþÎÝ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

DeNA¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËºäËÜÍµºÈÅê¼ê¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç8ÈÖ¡¦¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¡¢Áö¼Ô°ìÁÝ¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢ÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤â¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤Ö¤È1ÈÖ¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£µð¿Í¤Ï2¥¢¥¦¥È¤«¤é°ìµó4ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢5-0¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤Þ¤·¤¿¡£