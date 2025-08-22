990円のTシャツが超優秀！【無印良品】二の腕ほっそりきれい見え「大人のための白T」着用レビュー
二の腕を出しても「きれい見え」がかなう！ 大人のための白Tシャツ白Tシャツは何にでも合う万能アイテムです。しかし、汚れや着古した感じが目立ちやすいので、筆者は定期的に買い替えて、清潔感やフレッシュさを保つようにしています。
そんな中、無印良品で見つけた「天竺編みフレンチスリーブTシャツ」が、大人がうれしいポイントをしっかりと押さえた優秀アイテムでした。詳しくご紹介します！
プチプラに見えない「滑らかな素材」。暑い時期も快適に過ごせます
「天竺編みフレンチスリーブTシャツ」（税込990円）は、名前の通り、袖の部分がフレンチスリーブになっているTシャツです。
通常の半袖Tシャツはスポーティーなイメージが強いのですが、このTシャツはきれいめに着られるのがポイント。その理由は、肩の部分に切り替えのラインがなく、なだらかにつながっているように見えることと、首もとのリブ幅が細めなデザインであることです。
筆者が購入したカラーは「白」。手持ちの白Tを買い替えたかったことと、夏はこれ一枚で、秋にはカーディガンやジャケットのインナーとして着たい、という理由から選びました。
カラバリは写真の白に加え、ライトグレー、チャコールグレー、黒、ライトピンクの計5色です。
本体部分はコットン60％、ポリエステル40％という素材構成。コットン100％よりも乾くのが早いため、蒸し暑い日でも肌離れがよく、洗濯後も乾きやすいというメリットがあります。
実際に触れてみても990円とは思えない、やわらかく滑らかな肌触り。毛羽立ちがなく、表面がさらっとしています。
服の内側に縫いつけられている洗濯表示などのタグはなく、首もとの内側にプリントされています。そのため、チクチクしたりストレスを感じることなく着られるのは魅力です。無印良品のアイテムには、このような仕様のものが多くあります。
二の腕やおなかまわりのラインを拾わない「着やせシルエット」
このTシャツは写真のように裾を出して着ても様になり、きれいめに着られるシルエットです。センタープレスのラインが入ったスラックスなどにも、違和感なくなじんでくれます。
よく「フレンチスリーブは二の腕をほっそり見せてくれる」と言われますが、実際には素材や着る人の体型によって見え方が異なると感じていました。ですが、筆者はこのTシャツを実際に着てみて、「確かに二の腕や上半身が細く見える」と感じました！
普段、通常の半袖タイプを着ると、肩幅があるため肩まわりが強調され、横に張ったシルエットになるのが悩みでした。半袖の裾のラインが真横になることで、より横に広がって見えやすく、どうしてもメンズライクでカジュアルな印象になってしまいます。
その点、このTシャツは生地がしなやかで、肩から自然に落ちるため、肩幅が強調されにくいのが特徴です。袖裾のラインも斜めになっていることで、腕の太さも目立ちにくく、細く見える理由だと思います。身幅にも適度なゆとりがあり、おなかまわりのラインも拾いません。
上質で滑らかな素材で大人の女性がオンオフ問わず着られ、しかもきれい見えする一枚。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)