「幾つになっても少年」関根麻里、父・関根勤の72歳誕生日ショットに反響！ 「いつも笑顔」「若い」
タレントの関根麻里さんは8月21日、自身のInstagramを更新。父でタレント・関根勤さんの誕生日ショットを公開しました。
【写真】関根麻里、72歳の父・関根勤の誕生日ショットに反響！
この投稿にファンからは、「お誕生日おめでとうございます」「ますますすてきな一年になりますように」「健康に気を付けて過ごしてくださいね」「お元気でずっといてほしい」「うれしさが画面からはみ出てます〜」「幾つになっても少年の心を持ったお笑い紳士でいてください！」「笑顔しか知らないくらいにいつも笑顔」「若いんだけど」「かわいいお手紙」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「うれしさが画面からはみ出てます〜」麻里さんは「ハッピーバースデードゥドゥ！これからも元気で！いよっ！年男！」とハッシュタグをつけてつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では、勤さんが華やかなバースデープレートを手にしたショットを公開しました。にっこりと笑顔を見せる勤さんは、幸せそうな表情。親子の仲の良さが伝わってきて、思わずほっこりさせられます。
「仲良し親子、ステキ」麻里さんは6月26日の投稿で、「先日、父と岡山に行ってきました」とつづり、勤さんとのツーショットを公開。コメントでは、「親子で良いですね」「仲良し親子、ステキ」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
