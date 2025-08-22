堀込泰行がキリンジ在籍時の2005年に始動させたソロプロジェクト「馬の骨」が、今年デビュー20周年イヤーに突入している。これを記念し、初のベストアルバム『BEST OF UMA NO HONE 2005-2025』が9月24日（水）にリリースされることが決定した。

本作には約16年ぶりの新曲「Let‘s get crazy」を含む、堀込泰行自身がセレクトした全11曲をリマスタリング収録。また、11月26日（水）には新曲「Let’ get crazy」と、馬の骨の代表曲「燃え殻」を収録した7inchアナログ「Let’s get crazy / 燃え殻」がリリースされる。

先行して公開されたベストアルバムジャケット写真は、20年前の1stアルバム「馬の骨」をオマージュした歴史を感じるデザインになっている。

16年振りとなる新曲のレコーディングには、1stアルバムを共に作り上げたメンバーが再集結。長い歳月と絆が息づいた演奏が20年の月日を感じさせる。堀込泰行のスウィートな歌声とグルーヴィーなサウンドを存分に味わってほしい。

また、リリースに先立ちイベントの情報も公開された。今回のアルバムジャケットのオマージュ元にもなっている1stアルバム「馬の骨」の当時の発売日である9月21日（日）には、オンラインイベント「20周年記念！馬の骨ショッピング」を実施。内容はトーク＆サイン会を予定しており、サイン入り特典（詳細は後日解禁）が手に入れられるとのこと。

そして、ベストアルバム発売当日の9月24日（水）には、タワーレコード新宿店にてインストアイベントを開催。ミニライブと特典会を予定しており、それぞれの参加方法は「馬の骨20周年特設サイト」で確認できる。

■「馬の骨」・堀込泰行 コメント

『馬の骨の活動20周年』ということで、ベスト盤をリリースすることとなりました。僕自身スタッフから指摘されるまでその事に気づいておらず「そうか、20年も経ってたのかぁ」といった感じでしたが、このたびのベスト盤のリリースに向けて動いてくれたスタッフの皆には本当に感謝しています。

『馬の骨』と『River』という2枚のアルバムしか出していないですが、選曲はけっこう悩みました。馬の骨ならではユルさ満載の曲も収録したかったのですが、ベスト盤ということもあり王道的な選曲をすることにしました。その際に自分で気づいたのは「アルバム2枚作って一枚にまとめると、すごくいいアルバムが出来るな」ということ。今更それに気づくなんて、自分はバカなのかなと思いましたが、嬉しい発見でした。20曲作って10曲に絞る。今後のアルバム制作にも良い影響を与えてくれそうです。

ベスト盤リリースに伴い新曲『Let’s get crazy』もレコーディングしました。もちろん『馬の骨』のレコーディング時のメンバーで。多忙な中時間を割いてもらって、その上最高のプレイをしてくれたのですから、いくら感謝しても足りないくらいです。曲の仕上がりにも満足しており、「これなら馬の骨の新曲として楽しんでもらえるだろう」と自負しております。最高の音にしてくれたエンジニアチームにも感謝です。

新曲も加わったことと厳選した曲を収録したことで「馬の骨の新しいアルバムとしても楽しめる1枚になったのでは」と思っています。皆さんにも気に入ってもらえたら、これ以上の喜びはありません。

堀込泰行

デビュー20周年記念ベストアルバム 『BEST OF UMA NO HONE 2005-2025』

2025年9月24日（水） Release

ご予約/ご購入はこちら：https://lit.link/umanohone

COCP-42531 3,300円（税込） 【収録曲】

全11曲収録

＊M2-M11 -Remastered 2025- 1.Let’s get crazy 【New song】

2.Red light,Blue light,Yellow light

3.燃え殻

4.最低速度を守れ！

5.PING&PONG

6.枯れない泉

7.クモと蝶

8.Chewing gum on the street

9.Carol

10.だれかの詩

11.River 【購入者特典】

●ベスト盤CDを下記店舗よりご購入の方に先着プレゼント

タワー／HMV／その他応援店共通：ジャケット柄ステッカー

Amazon：メガジャケ

【完全限定生産】7inch アナログ盤『Let’s get crazy / 燃え殻』

2025年11月26日（水） Release

ご予約/ご購入はこちら：https://lit.link/umanohone

COKA-104 2,000円（税込） 【収録曲】

A面 Let’s get crazy

B面 燃え殻 【購入者特典】

●7inchレコード盤を下記店舗よりご購入の方に先着プレゼント

タワー／HMV／その他応援店共通：ジャケット柄ステッカー

イベント情報

・インストアライブ

日時：9月24日 (水) 19時〜

会場：タワーレコード新宿店 ・オンラインイベント『20周年記念！馬の骨ショッピング』

日時：9月21日 (日) 17時〜

サイン物：オリジナル特典（詳細は後日発表）

配信はこちらより：

https://www.youtube.com/channel/UCIwQC5Q_9Uy6mMMoE6zJJ5g

