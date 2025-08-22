堀込泰行ソロプロジェクト・馬の骨、デビュー20周年ベストアルバム&7inchアナログ発売決定
堀込泰行がキリンジ在籍時の2005年に始動させたソロプロジェクト「馬の骨」が、今年デビュー20周年イヤーに突入している。これを記念し、初のベストアルバム『BEST OF UMA NO HONE 2005-2025』が9月24日（水）にリリースされることが決定した。
本作には約16年ぶりの新曲「Let‘s get crazy」を含む、堀込泰行自身がセレクトした全11曲をリマスタリング収録。また、11月26日（水）には新曲「Let’ get crazy」と、馬の骨の代表曲「燃え殻」を収録した7inchアナログ「Let’s get crazy / 燃え殻」がリリースされる。
先行して公開されたベストアルバムジャケット写真は、20年前の1stアルバム「馬の骨」をオマージュした歴史を感じるデザインになっている。
16年振りとなる新曲のレコーディングには、1stアルバムを共に作り上げたメンバーが再集結。長い歳月と絆が息づいた演奏が20年の月日を感じさせる。堀込泰行のスウィートな歌声とグルーヴィーなサウンドを存分に味わってほしい。
また、リリースに先立ちイベントの情報も公開された。今回のアルバムジャケットのオマージュ元にもなっている1stアルバム「馬の骨」の当時の発売日である9月21日（日）には、オンラインイベント「20周年記念！馬の骨ショッピング」を実施。内容はトーク＆サイン会を予定しており、サイン入り特典（詳細は後日解禁）が手に入れられるとのこと。
そして、ベストアルバム発売当日の9月24日（水）には、タワーレコード新宿店にてインストアイベントを開催。ミニライブと特典会を予定しており、それぞれの参加方法は「馬の骨20周年特設サイト」で確認できる。
■「馬の骨」・堀込泰行 コメント
『馬の骨の活動20周年』ということで、ベスト盤をリリースすることとなりました。僕自身スタッフから指摘されるまでその事に気づいておらず「そうか、20年も経ってたのかぁ」といった感じでしたが、このたびのベスト盤のリリースに向けて動いてくれたスタッフの皆には本当に感謝しています。
『馬の骨』と『River』という2枚のアルバムしか出していないですが、選曲はけっこう悩みました。馬の骨ならではユルさ満載の曲も収録したかったのですが、ベスト盤ということもあり王道的な選曲をすることにしました。その際に自分で気づいたのは「アルバム2枚作って一枚にまとめると、すごくいいアルバムが出来るな」ということ。今更それに気づくなんて、自分はバカなのかなと思いましたが、嬉しい発見でした。20曲作って10曲に絞る。今後のアルバム制作にも良い影響を与えてくれそうです。
ベスト盤リリースに伴い新曲『Let’s get crazy』もレコーディングしました。もちろん『馬の骨』のレコーディング時のメンバーで。多忙な中時間を割いてもらって、その上最高のプレイをしてくれたのですから、いくら感謝しても足りないくらいです。曲の仕上がりにも満足しており、「これなら馬の骨の新曲として楽しんでもらえるだろう」と自負しております。最高の音にしてくれたエンジニアチームにも感謝です。
新曲も加わったことと厳選した曲を収録したことで「馬の骨の新しいアルバムとしても楽しめる1枚になったのでは」と思っています。皆さんにも気に入ってもらえたら、これ以上の喜びはありません。
堀込泰行
デビュー20周年記念ベストアルバム 『BEST OF UMA NO HONE 2005-2025』
2025年9月24日（水） Release
ご予約/ご購入はこちら：https://lit.link/umanohone
COCP-42531 3,300円（税込）
【収録曲】
全11曲収録
＊M2-M11 -Remastered 2025-
1.Let’s get crazy 【New song】
2.Red light,Blue light,Yellow light
3.燃え殻
4.最低速度を守れ！
5.PING&PONG
6.枯れない泉
7.クモと蝶
8.Chewing gum on the street
9.Carol
10.だれかの詩
11.River
【購入者特典】
●ベスト盤CDを下記店舗よりご購入の方に先着プレゼント
タワー／HMV／その他応援店共通：ジャケット柄ステッカー
Amazon：メガジャケ
【完全限定生産】7inch アナログ盤『Let’s get crazy / 燃え殻』
2025年11月26日（水） Release
ご予約/ご購入はこちら：https://lit.link/umanohone
COKA-104 2,000円（税込）
【収録曲】
A面 Let’s get crazy
B面 燃え殻
【購入者特典】
●7inchレコード盤を下記店舗よりご購入の方に先着プレゼント
タワー／HMV／その他応援店共通：ジャケット柄ステッカー
イベント情報
・インストアライブ
日時：9月24日 (水) 19時〜
会場：タワーレコード新宿店
・オンラインイベント『20周年記念！馬の骨ショッピング』
日時：9月21日 (日) 17時〜
サイン物：オリジナル特典（詳細は後日発表）
配信はこちらより：
https://www.youtube.com/channel/UCIwQC5Q_9Uy6mMMoE6zJJ5g
