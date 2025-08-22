超特急のタクヤこと草川拓弥（30）と俳優の中島歩（36）が、2026年1月期のテレビ東京ドラマ「俺たちバッドバーバーズ」（金曜深夜0・42）にダブル主演する。

熱狂的なファンを多く抱える「ベイビーわるきゅーれ」シリーズの阪元裕吾監督とテレビ東京によるタッグ作。昨年放送され話題となった「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」に続くタッグで“理容師アクションコメディー”作品となる。

舞台となるのは、田舎町にひっそりとたたずむレトロな雰囲気の月白理容室。一見、普通の理容室だが店主の月白司（草川）には裏の顔がある。客が持ってきた表社会では解決できないトラブルを力で解決する裏用師（読み:リヨウシ）で、300万で依頼人の乱れた人生を整え、髪を切るのを仕事としている。

ひょんなことから月白理容室に住み込みで働くことになる元美容師の日暮歩（中島）と店主の月白司が、絶えずケンカをしながらも一緒にご飯を食べ生活をともにし、不器用ながらもさまざまな依頼を引き受けていく。そして理容師として依頼人の人生の再出発を見送る。

“静”の描写と、裏用師としてアクションで魅せる“動”の描写が組み合わさった、新感覚の作品となる。

草川は「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」に続き、阪元監督作品には2回目の出演。「ベビエブ」同様、本格的なアクションにも挑戦している。

オファーを受け、草川は「とてもうれしかったです。阪元監督とは『ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！』でご一緒させていただきました。今回の作品も阪元ワールドがサク裂していて喜怒哀楽、さまざまな感情がふりきっております。読破した時の高揚感はすさまじかったです」と期待感たっぷりにコメントした。

自身の役柄については「かなり深いキャラクターだなと思います。人と触れ合うのが苦手で、変なこだわりが強く、癖も強ければ戦闘も強い。めちゃくちゃだけど面白いです月白さん！また中島さん演じる日暮との凸凹コンビもお楽しみに！」と語った。

一方、中島は「現在撮影は中盤に差しかかったところですが、身体がボロボロです。思ってたより早くボロボロです。けれど日に日に愛着が増す素晴らしい撮影チームで、みんなに喜んでもらうために踏ん張っています」と語った。