JO1が、10月22日にリリースする10thシングル「Handz In My Pocket」(読み:ハズインマイポケット)のトラックリストを公開した。

今作のキャッチコピーは、“You‘ll never guess what’s in my pocket. 表になった瞬間、ゲームは変わる”。隠してきた感情、磨いてきた実力、まだ出していない可能性まで──想像以上の可能性が目覚める。デビュー以来数々の挑戦を重ねてきた5周年イヤーのJO1は、記念すべき10枚目のシングルを通じて、自らの無限の可能性と変化の瞬間を明らかにする。

タイトル曲の「Handz In My Pocket」は、“ポケット”という外側からは見えない内に秘めた自信やポテンシャルをテーマにしているという。

ほか、豆原一成が主演する映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』の主題歌で、秦 基博が書き下ろした先行配信中のバラード曲「ひらく」も収録されるとのこと。

さらに、収録曲「RUSH」にはBIGMAMAでボーカルおよび 作詞・作曲を担うMASATO KANAIが作詞で参加。 MASATO KANAIによるライナーノーツも届いている。

◼︎MASATO KANAI「RUSH」ライナーノーツ

今この瞬間が人生のピーク。 そんなパフォーマンスとファイトを繰り返すうち、気づけば頂上に立っていた ――これは夢物語ではなく、なお駆け上がり続けるJO1のリアル。 まだまだ行ける、もっと行ける。 怒涛のRUSHで息切れ必至、彼らの潜在能力を、あなたの心を完全 燃焼させる一曲。

「Handz In My Pocket」

発売日：2025年10月22日(水)

形態数：14形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤11種) ◼︎初回限定盤A

CD+DVD

￥1,900 [TAX INCLUDED] ［CD］

01.Handz In My Pocket

02.Just Say Yes

03.RUSH

04.ひらく

［DVD］

JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’ at HYOGO

01.Sugar

02.Be With You(足跡)

03.Lemon Candy

初回プレス限定封入特典 01.応募抽選券(シリアルナンバー) 1枚

02.トレーディングカード 1枚

(初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入)

03.セルカトレーディングカード 1枚

(初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入)

04.シートステッカー 1枚

(初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入) ◼︎通常盤

CD ONLY

￥1,400 [TAX INCLUDED] ［CD］

01.Handz In My Pocket

02.Just Say Yes

03.RUSH

04.INTO YOU

初回プレス限定封入特典 01.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

02.トレーディングカード 1枚

（通常盤ver.11種類の中から1枚をランダム封入）

02.セルカトレーディングカード 1枚

（通常盤ver.11種類の中から1枚をランダム封入） ◼︎FC限定盤

CD ONLY

￥1,200 [TAX INCLUDED] ［CD］

01.Handz In My Pocket

02.Just Say Yes

03.RUSH

04.INTO YOU

初回プレス限定封入特典 01.応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

02.セルカトレーディングカード 1枚

（FC限定盤ver. ソロジャケットと同メンバーのトレカ3種類の中から1枚を封入）

03.POCKETステッカー 1枚

（FC限定盤ver. ソロジャケットと同メンバーのステッカー1枚を封入）

◆10thシングル「Handz In My Pocket」特設ページ