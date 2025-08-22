◇セ・リーグ 巨人―DeNA（2025年8月22日 東京D）

巨人の甲斐拓也捕手（32）が22日のDeNA戦（東京D）で8番に入り、5試合ぶり今季63度目のスタメンマスク。1―0で迎えた6回に満塁の走者を一掃する3点適時二塁打を放った。

1―0で迎えた6回だった。相手先発右腕・ジャクソンから2死走者なしとなったが、腰痛から1軍復帰戦となった吉川が一塁への内野安打で出塁し、吉川の二盗成功と中山、リチャードの連続四球で2死満塁。ここで相手マウンドは2番手左腕・坂本にスイッチした。

すると、甲斐は2ボールからの3球目、真ん中に入ってきた149キロ直球を左中間に弾き返し、吉川、中山に続いて一走・リチャードもスライディングすることなく悠々とホームイン。緊迫した試合展開で一挙3点を加えた甲斐は二塁ベース上でホッとしたような笑みを浮かべた。

甲斐は2回の第1打席ではジャクソンからチーム初安打となる左前打を放っており、これでマルチ安打。その後、7回の第4打席では相手3番手右腕・三嶋から右前打を放ち、3月29日のヤクルト戦（東京D）以来146日ぶり今季3度目の猛打賞となった。