タレントの鈴木紗理奈（４８）が２２日までに自身のＳＮＳを更新。米国を訪れていることを明かし、ゴルフを楽しんだことを報告した。

インスタグラムで「今期からリオトがアメリカの学校に入学することになり一緒に渡米。これぞアメリカ！！というパワー溢れる学校に親子揃って大興奮しております」と報告。「入学の手続きしつつそこら中に溢れるゴルフ場で空いた時間は１人ラウンド 日本と違って予約も服装も全てカジュアルゴルフで最高！！気分良過ぎて人生初のホールインワンしかけた ゴルフはメンタルってこうゆうこと？笑 これからお世話になるこの場所、わたしも学校行事で来るのが楽しみ！！」と続け、胸元がざっくりとあいた黒のミニ丈ワンピースのゴルフウェア姿をアップ。

この投稿にはファンから「アメリカの美人女子プロゴルファーかと思いました」「スタイル最高ですね」「かっこいい」「笑顔が素敵」「新たな環境でも楽しんでください」とコメントを寄せていた。

鈴木は１９７７年７月１３日、大阪府生まれ。９２年に全日本国民的美少女コンテストで演技部門賞を受賞して芸能界入り。フジ系「めちゃ×２イケてるッ！」などバラエティーやドラマでも活躍し、０３年からはレゲエアーティスト「ＭＵＮＥＨＩＲＯ」としても活動。１７年、初主演映画「キセキの葉書」の演技でマドリード国際映画祭の最優秀外国映画主演女優賞を受賞した。私生活では、ミュージシャンのＴＥＬＡ―Ｃと２００８年に結婚し、１０年に長男を出産。１３年に離婚した。