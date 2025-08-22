FANTASTICS八木勇征、福本莉子にサプライズ「すごく助けられました」【隣のステラ】
【モデルプレス＝2025/08/22】女優の福本莉子とFANTASTICSの八木勇征が22日、都内で開催された映画「隣のステラ」初日舞台挨拶に、共演の倉悠貴、横田真悠、西垣匠、田鍋梨々花、浜野謙太、泉谷星奈、松本花奈監督と共に出席。八木が福本にサプライズを行った。
【写真】八木勇征、共演者巻き込んで行ったサプライズ
イベントでは作品のタイトルにちなみ「この夏、隣に置いておきたいもの」をキャスト陣が発表する場面があった。八木は「（福本と）一緒に行ったロケで氷のうをゲットして。この夏を乗り切るのはそれを使おうと思って」と切り出し「ちょっと前にグループの仕事で地方に行って、それを持って行ったんですよ。そこには冷凍庫もあって、入れたら、そのまま忘れて帰ってきた」と告白。福本は「え！？」と驚き、八木は「本当にごめんなさい！すみません！」と謝罪していた。
イベント中盤では、八木から福本へサプライズ企画を発表。八木は福本のために、福本以外のキャストを巻き込んで事前にメッセージサプライズを行っており、その一部始終を収めた「隣のステラ☆サプライズ動画」がスクリーンに投影された。キャスト陣は一文字ずつ書かれた紙を福本に秘密で持ち、福本に気づかれないように「莉子ちゃんありがとう」というメッセージをカメラに見せていた。
その動画を見た福本は「まったく気づかなかったです！え！？びっくりした！」と驚き。八木は「これもうドッキドキですよ！まさにさっきやって」と明かし「僕だけじゃなくて、本当にスタッフのみなさんもキャストのみなさんも含めて、本当に莉子ちゃんの笑顔や、現場で明るく振る舞ってくれることにすごく助けられました。本当に感謝の気持ちを込めて、今日はサプライズさせていただきました」とほほ笑んだ。福本は「まさかこんなサプライズがあると思っていなかったので、もうめっちゃうれしいです！」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
