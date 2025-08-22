FANTASTICS八木勇征「天使」と絶賛する共演者【隣のステラ】
【モデルプレス＝2025/08/22】女優の福本莉子とFANTASTICSの八木勇征が22日、都内で開催された映画「隣のステラ」初日舞台挨拶に、共演の倉悠貴、横田真悠、西垣匠、田鍋梨々花、浜野謙太、泉谷星奈、松本花奈監督と共に出席。八木が「天使」だと思う共演者を明かした。
【写真】八木勇征が思う“天使”
講談社「別冊フレンド」で人気連載中の同名漫画を実写映画化した本作。今をときめく若手俳優としてスターへの道を走り出した昴（八木）と、その幼なじみの女子高生・千明（福本）。幼なじみでありながらも“芸能人と一般人”というもどかしい関係となってしまった2人の、ピュアで真っ直ぐな恋の様子を描いた切ない王道ラブストーリーとなっている。
若手俳優の昴を演じた八木は、幼なじみの昴とスターの昴の切り替えについて「千明の前にいるときとそうではないときの違いは、見てくださっているみなさんにも伝わればいいなと思いながら、話し合いながらやっていました」と告白。そんな八木について福本は「やっぱりテレビに映っている昴や試写会で見る昴はすごく輝いていてかっこいいんですけど、千明としては寂しい気持ちがあって。家が隣同士なので、ベランダで話をするシーンもあるんですけど、あのときは幼なじみの見慣れた昴。本当に別人のようでした」と語った。松本監督も八木の切り替えを「振り幅がすごいな、というのはめっちゃ感じました」と絶賛。八木は「気持ちいいです！ありがとうございます」と笑顔を見せた。
撮影で印象的だったことを聞かれた泉谷は「八木さんはいなかったときだったんですけど、（自身が演じた）千穂の誕生日会のときに、いろんなごはんを用意してもらって、終わったあとにスタッフさんとキャストさんでドーナツとか食べたりしたのがすごく楽しかったです」とニッコリ。八木は「いいな〜！俺も混ざりたかったな〜！」と声を上げ、福本は「おいしかったしね。楽しかった」と泉谷の答えに優しく頷いた。
MCは泉谷に八木との思い出はないかと質問。八木は手を耳に当てて泉谷の回答を待ったが、泉谷は小声で「思い出せません…でも楽しかった」と笑顔。泉谷は「今日ならある」と言い「移動中にすごいおもしろい話をしてた」と明かした。八木は「超かわいいですよ。天使！」とそんな泉谷にベタ惚れの様子。「星奈ちゃんが演じている役で『昴と結婚する』っていう台詞があるんですけど、毎回マジで受け止めてます。本気で」と口にした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】八木勇征が思う“天使”
◆福本莉子、八木勇征の演じ分け絶賛
講談社「別冊フレンド」で人気連載中の同名漫画を実写映画化した本作。今をときめく若手俳優としてスターへの道を走り出した昴（八木）と、その幼なじみの女子高生・千明（福本）。幼なじみでありながらも“芸能人と一般人”というもどかしい関係となってしまった2人の、ピュアで真っ直ぐな恋の様子を描いた切ない王道ラブストーリーとなっている。
若手俳優の昴を演じた八木は、幼なじみの昴とスターの昴の切り替えについて「千明の前にいるときとそうではないときの違いは、見てくださっているみなさんにも伝わればいいなと思いながら、話し合いながらやっていました」と告白。そんな八木について福本は「やっぱりテレビに映っている昴や試写会で見る昴はすごく輝いていてかっこいいんですけど、千明としては寂しい気持ちがあって。家が隣同士なので、ベランダで話をするシーンもあるんですけど、あのときは幼なじみの見慣れた昴。本当に別人のようでした」と語った。松本監督も八木の切り替えを「振り幅がすごいな、というのはめっちゃ感じました」と絶賛。八木は「気持ちいいです！ありがとうございます」と笑顔を見せた。
◆八木勇征「天使」と絶賛する共演者
撮影で印象的だったことを聞かれた泉谷は「八木さんはいなかったときだったんですけど、（自身が演じた）千穂の誕生日会のときに、いろんなごはんを用意してもらって、終わったあとにスタッフさんとキャストさんでドーナツとか食べたりしたのがすごく楽しかったです」とニッコリ。八木は「いいな〜！俺も混ざりたかったな〜！」と声を上げ、福本は「おいしかったしね。楽しかった」と泉谷の答えに優しく頷いた。
MCは泉谷に八木との思い出はないかと質問。八木は手を耳に当てて泉谷の回答を待ったが、泉谷は小声で「思い出せません…でも楽しかった」と笑顔。泉谷は「今日ならある」と言い「移動中にすごいおもしろい話をしてた」と明かした。八木は「超かわいいですよ。天使！」とそんな泉谷にベタ惚れの様子。「星奈ちゃんが演じている役で『昴と結婚する』っていう台詞があるんですけど、毎回マジで受け止めてます。本気で」と口にした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】