風間俊介が参戦！今回のツマミは中学3年の数学の教科書：教科書で飲む

小学校や中学校で使われている「教科書」を眺めながら飲める話題を見つけてワイワイする【ソフトドリンク系教養バラエティ】。大人になった今だから見えてくる教科書の楽しさ、そして教科書の変貌ぶりが見もの！
「関数」「相似」など難しワードが出てきますが勉強ではないです。笑いながら学べるファミレス的教科書教養バラエティです
2週目のツマミは中学3年の数学の教科書。佐渡島庸平は江戸時代に書かれた数学書「塵劫記（じんこうき）」が紹介されていることに着目。そこにはピラミッド状の米俵の数を計算する「俵杉算」が書かれているのですがROLANDは「この方程式を使えばシャンパンタワーで必要なグラスの数もすぐ割り出せる」と興奮する。
銀シャリ・橋本は放物線のページに着目。「我々の身の周りには放物線が溢れている」と写真付きで分かりやすく解説されている令和の教科書に感心する。すると教科書呑人メンバーは自分が発見した“トリッキーな放物線”トークで盛り上がる。
