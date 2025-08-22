開会式で選手宣誓する九州選抜の３主将（前方は中学生九州南選抜・山野、後方左から小学生選抜・内田、女子選抜・宮崎）

　公益財団法人日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）５ブロックの選抜チームによる対抗戦「フクダ電子カップ　第２５回ボーイズリーグ鶴岡一人記念大会」が２２日、宮崎市で開幕した。

　不安定な天候を考慮し、開会式はひなた木の花ドームで実施され、小学生の部、中学生の部、中学生女子の部の各チームが参加。選手宣誓は、地元・九州ブロックから中学生の部・九州南選抜の山野主将、中学生女子の部・九州選抜の宮崎主将、小学生の部・九州選抜・内田主将が行った。初日は小学生の部と女子の部で熱戦が展開された。いずれも５チームが総当たりで順位を争い、小学生は東日本選抜が２連勝。女子は九州選抜と関西選抜がともに２連勝を飾った。中学生の部は順延となった。

【小学生の部】▽リーグ戦

関西選抜　１１−４　中日本選抜

中日本選抜　１０−６　九州選抜

九州選抜　１４−３　中四国選抜

東日本選抜　９−２　中四国選抜

東日本選抜　７−1　関西選抜

【女子（中学生）の部】▽リーグ戦

関西選抜　１１−１　中四国選抜

関西選抜　１２−５　東日本選抜

中四国選抜　９−２　中日本選抜

九州選抜　５−３　東日本選抜

九州選抜　１−０　中日本選抜