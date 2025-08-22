公益財団法人日本少年野球連盟（ボーイズリーグ）５ブロックの選抜チームによる対抗戦「フクダ電子カップ 第２５回ボーイズリーグ鶴岡一人記念大会」が２２日、宮崎市で開幕した。

不安定な天候を考慮し、開会式はひなた木の花ドームで実施され、小学生の部、中学生の部、中学生女子の部の各チームが参加。選手宣誓は、地元・九州ブロックから中学生の部・九州南選抜の山野主将、中学生女子の部・九州選抜の宮崎主将、小学生の部・九州選抜・内田主将が行った。初日は小学生の部と女子の部で熱戦が展開された。いずれも５チームが総当たりで順位を争い、小学生は東日本選抜が２連勝。女子は九州選抜と関西選抜がともに２連勝を飾った。中学生の部は順延となった。

【小学生の部】▽リーグ戦

関西選抜 １１−４ 中日本選抜

中日本選抜 １０−６ 九州選抜

九州選抜 １４−３ 中四国選抜

東日本選抜 ９−２ 中四国選抜

東日本選抜 ７−1 関西選抜

【女子（中学生）の部】▽リーグ戦

関西選抜 １１−１ 中四国選抜

関西選抜 １２−５ 東日本選抜

中四国選抜 ９−２ 中日本選抜

九州選抜 ５−３ 東日本選抜

九州選抜 １−０ 中日本選抜