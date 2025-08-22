YOSHIKI がサウジアラビア・ユネスコ世界遺産「Hegra（ヘグラ）」にて11月20日に特別コンサートを開催することが明らかになった。

◆YOSHIKI 写真

本公演は＜Ancient Kingdoms Festival＞の＜Hegra Candlelit Classics＞シリーズの一環として行われるもの。同舞台にはこれまで世界最高峰のテノール歌手であるアンドレア・ボチェッリや、イタリア人作曲家のルドヴィコ・エイナウディといった世界的巨匠のみが出演してきた。今回は、日本人アーティストとして初めてYOSHIKIがその一員として、極めて稀少な舞台へと加わる。なお、同日のステージには、グラミー賞ノミネート歴を持つトランぺッターのイブラヒム・マーロフも出演する。

コンサートは約2000年前のナバテア人の古代墳墓群を背景に、数千本のキャンドルの光に包まれて行われる。その神秘的なロケーションは大きな魅力。さらにコンサート当日はYOSHIKIの誕生日でもある。

YOSHIKIは2024年、サウジアラビアの未来エンタメ都市Boulevard City（ブルバードシティー）で開催された史上最大級のeスポーツワールドカップに招待されて視察を行い、サウジアラビアのファイサル・ビン・バンダル王子とも会食をするなどサウジアラビアとのつながりも深い。今回サウジアラビアから特別なオファーが寄せられ、1年以上にわたる交渉の末、本公演の実現に至った。

YOSHIKIは本日8月22日にプレミアムディナーショーの初日を迎えた。11周年をむかえる今回は、昨年登場した「VIPプレミアムパッケージ」に加えて、「VVIPダイアモンドパッケージ」が新たに登場。チケット料金も100万円というプレミアムなチケットであったが、予定数を遥かに超える申し込みにより即完売〜受付終了となっている。

「VVIPダイアモンドパッケージ」はステージ最前列テーブルの席が確約され、専用室でのYOSHIKIによる1曲ピアノ生演奏や、スペシャルギフトとして「MAISONYOSHIKIPARIS×Baccaratオリジナルグラス」や「MAISON YOSHIKI PARIS オリジナルスカーフ」が用意されるなど、様々な特典が付いた超プレミアムチケットだ。

＜『Ancient Kingdoms Festival』 Hegra Candelit Classics YOSHIKI スペシャルコンサート＞