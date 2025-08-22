今年39歳を迎えたベテラン女子レスラーが衝撃の肉体美を披露。まるで若返ったかと思わせるような大胆ビキニとブロンズヘアに賞賛のコメントが殺到している。

【画像】“39歳には見えない”引き締まった肉体＆大胆ビキニ姿

WWE女子スーパースターのシャーロット・フレアーが19日、自身のX（旧Twitter）を更新。ホテルの一室で撮影されたとみられる水着姿の自撮りショットを公開した。

日本時間8月3日に開催されたWWE真夏の祭典「サマースラム」初日で、犬猿の仲とされていたアレクサ・ブリスとタッグを組み見事WWE女子タッグ王座を獲得したシャーロット。ひざの大怪我を乗り越え、新境地を開拓しているレジェンドだが、披露した自撮りはビビッドな水着にスラリと引き締まった肉体、ブロンドヘアを自らなびかせる姿は“若返り”すら彷彿させる。

圧巻の肉体を披露した投稿にはすぐさま“いいね”が1.3万件集まり大反響。「マジでめっちゃ可愛い」「まさに女帝だ」「ヘアスタイルが最高！」「努力しているのが伝わる素晴らしいルックスだ」などと絶賛のコメントが相次いだ。

