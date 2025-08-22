¡ÚÃÓÂÞ¡ÛÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤éÂ¨ÂàÅ¹!? ¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Ê¤ªÇã¤¤Êª¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Öesc¡Ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡Ë¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¿
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÃÓÂÞPARCO¡£
2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Éþ²°¤µ¤ó¡Öesc¡Ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡Ë¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤ªÅ¹¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¤È¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤éÂ¨ÂàÅ¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¼ê¤ËÆþ¤ëÊØÍø¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÇã¤¤¤¿¤¯¤Æ¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥É¥¥É¥¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤éÂ¨ÂàÅ¹Éþ²°¡Öesc¡×¡¿ÃÓÂÞPARCO
2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÃÓÂÞPARCOËÜ´ÛÃÏ²¼2³¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öesc¡Ê¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡Ë¡×¡£
¤³¤³¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó·¿¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÈÖÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÌÜÅª¤Ï¡È¤ªÇã¤¤Êª¡É¤Ê¤Î¤Ë¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤éÂ¨ÂàÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÀ¡£¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥Ï¥é¥Ï¥é¡¦¥É¥¥É¥¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¹¥¤¤Î¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä»¨²ß¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤Î¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
¼ÂºÝ¤ËÄ©Àï¡ªºîÀï¥¿¥¤¥à¤¬¾¡ÇÔ¤Î¥«¥®
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¿ÆâÍÆ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öesc¡×¤Ï1¡Á3¿Í¤Ç»²²Ã¤Ç¤¡¢³Æ»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤ËÂß¤·ÀÚ¤êÀ©¡£º£²ó¤Ï2¿Í¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÆþÅ¹Á°¤Î¥ë¡¼¥ëÀâÌÀ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤Ï4¤Ä¡£
¡Å¹°÷¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤
¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼È¯Æ°Ãæ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤
£¾¦ÉÊ¤ÏÃúÇ«¤Ë°·¤¦
¤Å¹Æâ¤ÏÁö¤é¤Ê¤¤
Å¹°÷¤ÎÆ°¤¤Ë¤ÏË¡Â§¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼ºîÆ°Ãæ¤ËÆ°¤¯¤È¡¢Å¹°÷¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸°·¤¤¤ÇÂ¨ÂàÅ¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
ÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Á°¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÂÎ¸³¤ò¸«³Ø¡£
¤½¤Î¸å¡¢²ñ¾ì¥Þ¥Ã¥×¤ä3¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éºîÀï²ñµÄ¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸1¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤ªÂê¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò·Ò¤²¤ë
¢¥µ¥á¤ò¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë
£¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç»ß¤Þ¤ë
¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤ÎÆâÍÆ¤â¤³¤³¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Å¹°÷¤ÎÈò¤±Êý¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¼þ¤ê¤Ë¤¢¤ë¼Ì¿¿¤ä¼êÉÁ¤¤Î¥á¥â¤Ë¤Ï¡¢ÍÎÏ¤Ê¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç°Æþ¤ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ææ²ò¤¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¤ªÇã¤¤Êª¤·¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡ØSTAGE1¤Î¥«¡¼¥È¡Ù¤Ø
½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤ªÇã¤¤Êª¥¿¥¤¥à¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÄ©Àï¡£ºîÀï²ñµÄ¤ÇÎ©¤Á²ó¤ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤¶»Ï¤Þ¤ë¤È°Õ³°¤È¥Æ¥ó¥Ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÇã¤¤Êª¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ëÅ¹°÷¤¬²ÔÆ¯³«»Ï¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Çã¤¤Êª¤·¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡ØSTAGE1¤Î¥«¡¼¥È¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹°÷¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¬¤é¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤¹¤À¤±¤Ç¤â¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤·¤Æ¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬·ë¹½Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥¯ÊÌÆÃÅµ¤ÇÄÉ²Ã¤Î¤ªÇã¤¤Êª¥¿¥¤¥à¡õ10¡ó¥ª¥Õ¤â
isuta¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸1¡¦2¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¢¤Ê¤é¤º¡Ä¡£
¤ªÇã¤¤Êª¤«¤´¤Ë¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¯¥ê¥¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¯¼¡Âè¤Ç¤ÏÅ¹Æâ¤ÎÁ´¾¦ÉÊ¤¬10%¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÉ²Ã¤Î¤ªÇã¤¤Êª¥¿¥¤¥à¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢S¥é¥ó¥¯¤Ç¡¢10%¥ª¥Õ¡õ1Ê¬´Ö¤ÎÄÉ²Ã¤Î¤ªÇã¤¤Êª¥¿¥¤¥à¤ò¥²¥Ã¥È¡£
¤½¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê3300±ß¡Ë¤È
¥Ý¡¼¥Á¡Ê2530±ß¡Ë¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¡©
¡Öesc¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö³Ú±à¶æ³ÚÉô¡×¡Ö¥¢¡¼¥¯¥é¥¤¥È¡×¡Ö¥Õ¥§¥ê¥·¥â ËâË¡Éô¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ë°Ê³°¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÇÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÌÜÀ±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ1²ó¤ÎÆþÅ¹¤´¤È¤Ë¡¢1¿Í¤Ë¤Ä¤ÀÇ¹þ1100±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤è¡£
½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢¼õÉÕ¤«¤éºîÀï²ñµÄ¤Þ¤Ç¤ÇÌó15Ê¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆþÅ¹»þ´Ö¤¬Ìó5Ê¬¡¢¹ØÆþ»þ´ÖÌó10Ê¬¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÎ¸³»þ´Ö¤ÏÌó50Ê¬¤Û¤É¡£
»É·ã¤¬Íß¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡Öesc¡×¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤éÂ¨ÂàÅ¹Éþ²°¡Öesc¡×³µÍ×
¾ì½ê¡§ÃÓÂÞPARCO ËÜ´Û B2F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ1-28-2 ÃÓÂÞPARCO ÃÏ²¼2³¬¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï17:45ºÇ½ªÆþÅ¹Í½Äê
ÆþÅ¹ÎÁ¡§1ÏÈ¤¢¤¿¤ê Ê¿Æü3300±ß¡¿ÅÚÆü½Ë5500±ß ¢¨1ÏÈ3¿Í¤Þ¤Ç
ÆþÅ¹¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÀè¡§https://escape.id/tokiqil-org/e-esc_dont/
