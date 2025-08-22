【MLB】ロッキーズ 5ー9 ドジャース（8月21日・日本時間22日／デンバー）

【映像】ロハスがトス→流れるようなジャンピングスロー（実際の様子）

ドジャースの大谷翔平投手が450日ぶりに完全休養したロッキーズ戦で2回、代役1番に入ったムーキー・ベッツが守備で大きな存在感を示した。

4-1とリードを広げた2回1死一塁の場面、カーショーが7番ファーマーに投じた1-2からの4球目はセカンドゴロ。ロハスが軽やかにさばいてショートのベッツへ送球すると、ベッツはベースを踏みながら流れるような動作で一塁へ。鮮やかなダブルプレーを完成させ、実況の北川義隆アナウンサーも「ロハスからベッツ、一塁へ送球。鮮やかにダブルプレーで切って抜けました」と声を弾ませた。

鮮やかなプレーに「ベッツうま」「ロハス守備上手いよな」「今のどっちも上手すぎる」と絶賛の声が相次いだ。また、「ベッツウキウキ」「今日は守備もいい」「なんかベッツいつもよりイキイキしてるな」という声も。

この日のベッツは打撃でも初回に四球で出塁すると、2回にはセンター前へヒットを放ち、さらに5回にはレフトへの鋭い打球で出塁。結果として3打数2安打2四球と打席でもしっかり躍動し、攻守でリードオフマンの役割を果たした。

チームの主砲・大谷がベンチに回った試合でも、代わりに1番を託されたベッツが軽快な動きを披露。カーショーの投球を救う美技と、繋ぎ役としての出塁能力でチームを支えた。主砲不在の一戦で、ベッツがウキウキと躍動する姿は、ドジャースの厚みを象徴する場面となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）