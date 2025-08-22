¡Ö¿È¶á¤ÊÀèÀ¸¤Ë²Ã³²¼Ô¤¬¤¤¤ë¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¡¡¡ÖÆüËÜÈÇDBS¡×Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤³¤É¤â¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°·ë²Ì¼¨¤µ¤ì¤ë¡¡¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£
¶µ°é¸½¾ì¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¯¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÀÈÈºáÎò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡ÖÆüËÜÈÇDBS¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê22Æü¡Ë¡¢Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤³¤É¤â¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÈÇDBS¡×¤Ï¡¢µîÇ¯6·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡Ö¤³¤É¤âÀË½ÎÏËÉ»ßË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¯À©ÅÙ¤Ç¡¢³Ø¹»¤äÊÝ°é½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¯¿Í¤ÎÀÈÈºáÎò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦µÁÌ³¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬Àè·î¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤ËÂÐÌÌ¤È¥¢¥ó¥±¡¼¥È·Á¼°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿Ãæ¹âÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³Ø¹»¤ä½¬¤¤»ö¤Ê¤É¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Âç¿Í¤«¤é¤ÎÀÅª¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤äË½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤éÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤«?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¢§¡Ö¿È¶á¤ÊÀèÀ¸¤Ë²Ã³²¼Ô¤¬¤¤¤ë¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¡¢¢§¡ÖÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç³Ø¹»¤Ë¥Ð¥é¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ÏÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢²Ã³²¤ò¹Ô¤Ã¤¿¶µ°÷¤ËÁêÃÌÆâÍÆ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê£¿ô½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌ¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¢§¡Ö¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤À¤«¤é¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤¬ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡¢¢§¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÀèÀ¸¤¬°ìÈÖ¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¢§¡ÖÇ¯¤Ë°ì²ó¤·¤«Ãý¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡¢¢§¡Ö¼ø¶ÈÃæ¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤éµ¤¤Þ¤º¤¤¡×¡¢¢§¡Ö¿Æ¤Ë°ìÉ®½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤éÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¢§¡Ö±óÂ¤ÇÀèÀ¸¤¬¾éÃÌ¤Ç¥Ý¥Ã¥¡¼¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Î¸¦½¤¤Î¾ì¤Ç³Ú¤·¤¤¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤Õ¤¶¤±¤Ç¤âÀÅª¤Ë¿¨¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤À¤á¤À¤È¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡¢¢§¡ÖÀÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤Ï¤â¤¦Á´Á³¥À¥á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¿¼¤¯Âª¤¨¤Æ¤Ê¤¤ÀèÀ¸¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¡¢À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤äÃÎ¼±ÎÌ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ØÅ¦¤ä¡¢¢§¡Öº£¤Î»þÂå¤Ï¾®³Ø¹»¤«¤éÀ¶µ°é¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Ø¹»¤Ç½¬¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢ÃÎ¼±¤Î»È¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÄÃÕ±à¤Ê¤É¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éÅ¬ÀÚ¤ÊÀ¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ï¡¢Íè·î¤ËÃæ´Ö¤Î¤È¤ê¤Þ¤È¤á°Æ¤ò¼¨¤·¡¢ÍèÇ¯12·î¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
