¡Ú¿®½£¤ÎÀï¸å80Ç¯⑳¡Û¿®½£¤È²ÆìÀï¤ò¤Ä¤Ê¤°µ²±¡¡µ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÄÉã¤ò»×¤¦¡¦¡ÖÀ¸¤¤í¡×½÷³ØÀ¸¤Ë°ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¡¦¹â¹»À¸¤¬¹Í¤¨¤ëÀï¸å80Ç¯¡¡¡ôÀïÁè¤Îµ²±¡¡
½ªÀï´ÖºÝ¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤ÃÏ¾åÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿²Æì¤Ç¤Ï20Ëü¿Í°Ê¾å¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¸©¤«¤é½ÐÀ¬¤·¤¿Ê¼»Î¤â1300¿Í°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢°ä¹ü¤ÎÂ¿¤¯¤Ïº£¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó
É×¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤¿ºÊ¡£¤½¤·¤Æ·³°å¤Ë¡ÖÀ¸¤¤í¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿½÷³ØÀ¸¤¿¤Á¡£ ¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀïÁè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆìÀï¤ÇÁÄÉã¤òË´¤¯¤·¤¿½÷À¡£º´µ×»Ô¤Î»ÔÀîÀá»Ò¡Ê¤¤¤Á¤«¤ï¤»¤Ä¤³¡Ë¤µ¤ó¡£
Èà½÷¤ÏÁÄÉã¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸å²ù¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀïÁè¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎºÐ¤ò¤³¤¨¤¿¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×
¤È¤â¤Ëº´µ×»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¹À¤µ¤ó¤Ë¾¤½¸Îá¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï1943Ç¯¡á¾¼ÏÂ18Ç¯¤Î11·î¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢¥¥È¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤Ì¿¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿°ìËç¤Î¤Ï¤¬¤¡£²Æì¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
º´µ×»Ô¤Î»ÔÀîÀá»Ò¡Ê¤¤¤Á¤«¤ï¤»¤Ä¤³¡Ë¤µ¤ó
¡ÖÁÄÉã¤«¤éÁÄÊì¤Ë¤¢¤Æ¤¿¼ê»æ¤ÇÍ£°ì¡¢°ìÄÌÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¼ê»æ¤Ç¤¹¡£ÀïÃÏ¤«¤éÆÏ¤¯¼ê»æ¡Ä¤À¤«¤é¸¡±Ü¤È¤«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÇÒ·¼¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÏÌ¿¤ò¡ÄÂ¿Ê¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÊì¤¬¤ª¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·ò¹¯¤Ç¤ª²á¤´¤·¤È¿ä»¡¤Ë¤½¤¦¤í¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£·ò¹¯¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤Ë¤¤¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤È¡£¼«Ê¬¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ë²ÈÂ²¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÁÄÊì¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤¿4¤«·î¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ä»Ò¤µ¤ó¡£¡ÖÀïÁè¤Ë¾¡¤Ä¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Ì¾Á°¤À¤È¤¤¤¦¡£
Êì¤ÈÌ¼¤Ç¡¢ÀïÁè¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¡£ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤âÁÄÉã¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿ÁÄÊì¡£
¢£¾®ÃÓ·³°å¢£
Æ±¤¸º´µ×»Ô¤Ë¡¢·³°å¤È¤·¤Æ²ÆìÀï¤òÀï¤Ã¤¿ÃËÀ¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×
²Æì¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡¢¿®½£¤Î·³°å¡£Èà¤ÎºÇ¸å¤ÎÃÏ¤ò¸Î¶¿¡¦º´µ×»Ô¤¬À°È÷¤·¤¿¡£
ÌøÅÄº´µ×»ÔÄ¹
¡Ö¾®ÃÓ·³°å¤Î»×¤¤¤Ï±ó¤¯ÍÚ¤«¿®½£ º´µ×¤ÎÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¡×
»å½§¤Î¹è¡Ê¤¤¤È¤¹¤Î¤´¤¦¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ËÀïÁè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
²ÆìÆÃÍ¤Î¼«Á³Æ¶·¢¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¥¬¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÀïÁèÃæ¤ÏËÉ¶õ¹è¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ï¥¦¥Ã¥«ー¥¬¥Þ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥¬¥¤¥É¡¦°æ½Ð²ÂÂå»Ò¤µ¤ó
¡Ö¥¦¥Ã¥«ー¥¬¥Þ¤Î¥¦¥Ã¥«ー¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖÂç¤¤¤Àî¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ê¿å¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£º¸±¦¤Ë¥¬¥Þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Ä¹¿ô¥¥í¤°¤é¤¤¤¢¤ëÂç¤¤Ê¥¬¥Þ¡×
Åô¤«¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆþ¤ë¤È¤¹¤°¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï³¤¤Ø¤ÈÂ³¤¯Àî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
80Ç¯Á°ÌîÀïÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¡£
±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ïº´µ×»Ô½Ð¿È¤Î¾®ÃÓÍ¦½õ¡¦·³°å¡£Åö»þ54ºÐ¡£
»äÎ©ÀÑÆÁ¹âÅù½÷³Ø¹»¡£¹»¾Ï¤Î¤Õ¤¸¤Î²Ö¤«¤é¡Ö¤Õ¤¸³ØÅÌÂâ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£4Ç¯À¸¤¬ÌîÀïÉÂ±¡¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¤Þ¤ÃÀè¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¿Æ¸µ¤Ëµ¢¤ë¤«¤½¤³¤Ë»Ä¤ë¤«Ä´½ñ¤òÄ´¤Ù¤¿¡×
Åö»þ¾®ÃÓ·³°å¤Î¤â¤È¤Ç´Ç¸îÉØ¤È¤·¤Æ½¾·³¤·¤¿Ì¾¾ëÊ¸»Ò¡Ê¤Ê¤·¤í¤Õ¤ß¤³¡Ë¤µ¤ó¡£µîÇ¯97ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þ4Ç¯À¸¡¢18ºÐ¤À¤Ã¤¿Ì¾¾ë¤µ¤ó¤Ï³ØÅÌÂâ¤È¤·¤ÆÆáÇÆ»Ô¤ÎÎÙ¡¦Ë¸«¾ë¤ÎÌîÀïÉÂ±¡¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¡£
½¾·³¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤«¡£¾®ÃÓ·³°å¤Ï¾¯½÷¤¿¤Á¤ËÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ë²Ì¡¢»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ª¤è¤½È¾¿ô¡£¡ÖÀÑÆÁ¹âÅù½÷³Ø¹»¡×4Ç¯À¸25¿Í¤Î³ØÅÌÂâ¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
¾®ÃÓ·³°å¤Î¤â¤È±ÒÀ¸Ê¼¤È¤·¤Æ½¾·³¤·¤¿ÃËÀ¤Î¼êµ¤ËÅö»þ¤Î¤è¤¦¤¹¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´Ç¸îÉØ¤¿¤Á¤Ï¹æµã¤·»Ï¤á¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¥¤¥ä¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÂçÏÂ¤Ê¤Ç¤·¤³¤À¡£»à¤Ì¤È¤¤ÏÊ¼Ââ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»à¤Ë¤¿¤¤¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¾®ÃÓ·³°å¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Ì¾¾ë¤µ¤ó
¡ÖÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤é¤ª¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¤È¡£ÀïÁè¤Î¤¢¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¡£ÀäÂÐ»à¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤«¤ó¤È¡£¡×
Å¨¤ËÊá¤Þ¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é»à¤òÁª¤Ù¤È¶¯Í×¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡£ÀäÂÐ¤ËÀ¸¤»Ä¤ì¤È¸À¤Ã¤¿·³°å¤¬¤¤¤¿¡£
¢£ÌîÂôËÌ¹â¹»¢£
Êì¹»¡¢ÌîÂôËÌ¹â¹»
±Ê°æÉ¢¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯²Æì¡¢»å½§¤Î¹è¤òË¬¤ì¤¿¡£
±Ê°æÉ¢¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¾®ÃÓ·³°å¤Ï¡Ë³ØÅÌ¤Î¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤«¤é¤·¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¤Î¤Á¤Î¤Á¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
100Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÀèÇÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÀïÁè¡£
ËÌß·¿ÑÍª¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬Ã£¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¦¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬Ã£¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¤Þ¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ÄÀïÁè¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡×