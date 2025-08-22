久野美咲「心にワイルドなオジさんを」 癒やされアニメの役作りに驚きの秘話
声優の花澤香菜、潘めぐみ、久野美咲が22日、都内で行われた、SNSで話題となった『おでかけ子ザメ』の劇場版アニメ『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】子ザメ語を披露した花澤香菜＆潘めぐみ＆久野美咲
本作は、子ザメちゃんが八魚町を飛び出し、“とかい”で小さな大冒険を繰り広げる物語。主人公・子ザメちゃん役を花澤香菜、新キャラクターのあんこうちゃん役を潘めぐみ、うさめちゃん役を久野美咲が声優を担当。監督は数々の話題作に参加してきた熊野千尋氏が務め、脚本は長嶋宏明氏、キャラクターデザインは竹内あゆみ氏、アニメーション制作はENGIが担当する。
独特な子ザメ語が癒やされる本作。台本には記号しか書かれていない中で、3人が作り上げたそう。イベントの冒頭では3人が子ザメ語を披露していた。うさめちゃんを演じた久野は役作りについて「子ザメちゃんよりも精神年齢が上で達観した感じで、というディレクションがあって。子ザメちゃんよりもオジさんみたいな気持ちで。うさめちゃんだけど、心にワイルドなオジさんを」と明かし、花澤は「オジさんだったんだ！」と秘話にびっくりしていた。
この日は、花澤、潘、久野のほか、コワモテなモヒカンあにき役の梅原裕一郎、サラリーマンのお兄さん役の宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、バーテンダーさん役の高野洸、ホストさん役の杢代和人（原因は自分にある。）も参加した。
