80年前の富山大空襲を体験し、今も現役でプレーを続ける91歳のサッカー選手が富山市にいます。

平和の尊さをかみしめながらサッカーを続ける男性が、80年前、防空壕に逃げ込み、街で目にした光景について語りました。



ピッチを駆けるのは富山市の中村隆さん91歳です。



中村隆さん（91）

「楽しくやっております、ははは」

「比べるレベルが違うからね。いかに生きるか、生きるためにいかに食べられるかね、80年前ちゃ」





中村さんは、11歳のときに富山大空襲を体験しました。家族とともに自宅の庭に掘った防空壕に逃げ込みました。当時、自宅のあった場所を案内してもらいました。「ほんでもうこれぐらいのここしゃがむでしょ、ここがもう天井だから、これが水がこれぐらいあったの、ここ川があったからね」「水かぶっとるからまだいかったけど、この防空壕、こうやったとこへ火の粉がダーッと入ってきた」1945年8月2日未明、富山市中心部を襲ったアメリカ軍の爆撃機B29は、56万発の焼夷弾を投下しました。中村さん「落ちてくるとヒューって、ガーンと落ちたら周り中に、こういう六角形のこれぐらいの焼夷弾が突き刺さっとるわけや、当たったら、これで終わりだ、これで終わりだと」街は焼き尽くされ、市街地の99.5パーセントが焼失しました。中村さん「あの南富山の方までダーッと焼け野原、もうすっきりと何もなかった、ひどいね」アメリカ軍が爆撃の中心点としたのは市の中心部にある富山城址の東南の角でした。空襲の後、中村さんは、富山城址そばの父の実家を訪ねました。中村さん「裸足で僕は歩いていた。もう熱いです、焼けた後だから。それで焼夷弾がいっぱいね、突き刺さってた。もう足の裏が熱くて」「焼け野原の中で、草も何もない、もう焼けた土ばっかりで」防空壕の中では親戚ら9人が亡くなっていました。国は空襲に備え、国民にたくさんの防空壕をつくらせていましたが、逃げ込んだ多くの人が亡くなりました。中村さん「貨物自動車が来て、山のように死んだ人たち積んであるわけや。そこへね、トラックが。憲兵隊ってね、軍隊だよね。9人を、2人でこうやってね、トラックの山の上に、また積み込んで」遺体は神通川の河川敷に運ばれ、多くの遺体とともに火葬されました。中村さん「その中から白い骨だけ拾って、なんか箱みたいなものに入るだけ入れて。誰の骨かなーんわからんちゃ」富山大空襲では一夜にして、2700人余りの命が奪われました。戦後80年。高校生のときにサッカーを始めた中村さんは、今もなお現役の選手としてプレーを続けています。中村隆さん（91）「想像してないよ。そんなもん…ね。だいたい今まで生きているということそのものがね、考えられんかったから」「今、どうやらあっちこっちで、戦争が始まったりしとるからね。いやー悲惨だなと。あの時の僕らの、思い出すね。戦争なんてもう、二度とやってはいけないと」サッカーができる平和。中村さんはその尊さをかみしめ、これからも練習に励みます。