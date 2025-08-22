国内外のトップジョッキーが覇を競う「2025ワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）」（23、24日、札幌）のウェルカムセレモニーが22日、札幌市内のホテルで行われた。

先週は横山典弘が札幌記念（トップナイフ）、武史が中京記念（マピュース）を制し、史上初の父子ジョッキー同日重賞Vを達成。そんな2人が今週末は札幌で火花を散らす。

壇上で武史が「昨年は出場することができなかったので、今年は出場することができてうれしい。今、僕があるのは父である典弘騎手のおかげだと思っています。普段からライバルだと思っていますが、このシリーズで負かしたい思いが強いです。優勝を狙っていきたい」と意気込めば、典弘も「この場に出られることがうれしい。こんな機会はないので楽しみ」と力を込めた。

レースは土曜10、11R、日曜10、12Rの計4レースの着順ポイントにより個人戦と対抗戦（外国、地方騎手のWAS選抜対JRA選抜）で実施される。

▼武豊 今年も選んでいただいてありがたいと思っています。今年も良いジョッキーがそろって、そこで戦えるのでファンに喜んでもらえるような良いレースをしたい。今年は表彰台の真ん中に立ちたいと思います。