白戸ゆめのが、8月19日発売の「週刊FLASH」（光文社）の表紙＆巻頭に登場した。

白戸ゆめの©光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

“アナウンサー界No.1”とも称されるスタイルで雑誌の表紙を飾るなど、人気を集める白戸ゆめのが「FLASH」の表紙＆巻頭に登場。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ美麗さ際立つグラビアを披露。

インタビューでは、9月に30歳という節目を迎える彼女が20代でやり残したことについて語っている。

白戸ゆめの プロフィール

しらと・ゆめの

29歳。1995年9月28日生まれ。東京都出身。慶應義塾大学卒。2018年、KSB瀬戸内海放送入社。2021年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務める。現在は『N-FIELD』（FMNACK5）のパーソナリティなどを担当。そのほか最新情報は、公式X（@YumenoShirato）、公式Instagram（@yumeno.s_）をチェック。

FLASHデジタル写真集『Ray of sunshine』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売。

「週刊FLASH」8月19日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み/8月19日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

