横文字ばかり使う上司にうんざり！もうなに言ってるのかわからないよ...！？
2025年8月22日 20時0分
Ray
今回、Ray WEB編集部は横文字を使う人について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の桜田マナミは、ある会社でインターンをしているのですが……？原案：Ray WEB編集部作画：なぁライター Ray WEB編集部