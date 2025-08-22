百花スタイリストがレコメンドするハイブランドNEWS。今回は新作が出るたびに人気沸騰の「ボー」バッグから、奥行きを感じるバイカラーの編み模様にクラフトマンシップが滲み出る新作をスタイリスト・入江さんが紹介。ダブルファスナーの開口部や肩掛けがサマになる長めのハンドルなど、可愛いだけでなく使い勝手がいいのも魅力の名品です♡

入江さん’s comment

ミュウミュウのアイコンバッグとしておなじみの「ボー」は、 おしゃれなだけでなく実用性もあってデイリーに活躍！ 百花レディが大好きなフェミニンコーデを今っぽく引き締めてくれる、トレンドのスクエアフォルムがポイントです。なかでも今回ピックアップした2点は、どちらもこの秋のトレンドカラー。夏から秋へのスイッチシーズンに取り入れて、着こなしをアップデートしてみてはいかがでしょうか？

さわやかなブルー&秋らしいカフェラテカラー

出典: 美人百花.com

A「お嬢さんライクなシャツワンピに合わせれば、クラシックなフォルム&ブルーが効いてマリンな味付けに♪」と入江さん。ブルーに深みがあり、爽快配色ながらも秋めく表情。

「ボー」バッグ[H23×W34 ×D10]\759,000(予定価格)/ミュウミュウ(ミュウミュウ クライアントサービス)

B 華やかブラウス×ワイドパンツなどの甘辛ルックに合わせると、フェミニンでいてスタイリッシュな雰囲気。小ぶりな横長フォルムが今年らしさ満点。

「ボー」バッグ[H11.5×W28×D8]\693,000(予定価格)/ミュウミュウ(ミュウミュウ クライアントサービス)

掲載：美人百花2025年9月号「あなたを高める憧れの名品」

撮影/志田裕也 スタイリング/入江未悠 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部

※クレジット内のサイズ表記は[H=縦×W=横×D=マチ]を表し、単位はcmです。