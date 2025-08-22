献立のメインになる主菜で、夏の疲れや不調にアプローチ！ フライパン蒸しと手軽なのもうれしい♪

薄切り豚と彩り野菜（3色野菜）のフライパン蒸しレシピ

出典: 美人百花.com

貧血や肌の乾燥、目の疲れにいいにんじん、血の巡りを良くし、シミに効く玉ねぎ、胃の働きを良くし、便秘やむくみの改善にも役立つキャベツの3色野菜と豚肉をフライパン蒸しに。

材料（2〜3人分）

豚薄切り肉…150g

にんじん(小)…1本

キャベツ…2〜3枚

玉ねぎ…1/2個

しょうが…1かけ

塩…ひとつまみ

酒…大さじ1

[たれ]

梅干し(種をとって叩く) …1個

しょうゆ…大さじ2

酢…大さじ1

作り方

1.野菜はすべてせん切りにする。豚肉は食べやすい長さに切る。

2.フライパンにしょうが以外の野菜を敷き詰め、豚肉をのせてしょうがを散らす。

3.塩と酒をふってふたをし、中火にかける。沸いたら弱火にして7〜8分ほど蒸す。よく混ぜ合わせたたれにつけていただく。

掲載：美人百花2025年9月号「夏の疲れにゆる薬膳レシピ」

料理/山田奈美 撮影/福井裕子 スタイリング/木村遥 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部