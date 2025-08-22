疲労、貧血、月経不順、肌の乾燥、シミ、夏バテに効く！【薄切り豚と彩り野菜のフライパン蒸しレシピ】
献立のメインになる主菜で、夏の疲れや不調にアプローチ！ フライパン蒸しと手軽なのもうれしい♪薄切り豚と彩り野菜（3色野菜）のフライパン蒸しレシピ
出典: 美人百花.com
貧血や肌の乾燥、目の疲れにいいにんじん、血の巡りを良くし、シミに効く玉ねぎ、胃の働きを良くし、便秘やむくみの改善にも役立つキャベツの3色野菜と豚肉をフライパン蒸しに。
材料（2〜3人分）
豚薄切り肉…150g
にんじん(小)…1本
キャベツ…2〜3枚
玉ねぎ…1/2個
しょうが…1かけ
塩…ひとつまみ
酒…大さじ1
[たれ]
梅干し(種をとって叩く) …1個
しょうゆ…大さじ2
酢…大さじ1
作り方
1.野菜はすべてせん切りにする。豚肉は食べやすい長さに切る。
2.フライパンにしょうが以外の野菜を敷き詰め、豚肉をのせてしょうがを散らす。
3.塩と酒をふってふたをし、中火にかける。沸いたら弱火にして7〜8分ほど蒸す。よく混ぜ合わせたたれにつけていただく。
掲載：美人百花2025年9月号「夏の疲れにゆる薬膳レシピ」
料理/山田奈美 撮影/福井裕子 スタイリング/木村遥 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部