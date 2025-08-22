お得に宿泊や体験など楽しんで「プレミアム付商品券」販売開始 長崎市の34宿泊施設で利用可《長崎》
物価高騰の中お得に宿泊や体験、食事を楽しむための取り組みです。
長崎市の34の宿泊施設で利用できる「プレミアム付商品券」の販売が始まりました。
長崎市伊王島町のアイランドナガサキ。午前11時、ホテルのロビーには列が…。
（購入者）
「1000円単位だから使いやすい」
（福岡から）
「海のアクティブに使ったりお昼ご飯、バーでも使えるのでそれに使いたい」
お目当ては1万2000円分の商品券が、1万円で買える「プレミアム付商品券」。
ひとり3セットまで購入できるため、最大6000円お得になります。
（アイランドナガサキ 大塚 秀樹 総支配人）
「例年たくさんの人に購入し利用いただいているが、アイランドナガサキには、たくさんのコンテンツがあるのでいろんな用途で利用いただけたら」
バギーなど、本格的なアクティビティの体験に…
ビーチでは冷たいスイーツを味わいながら、まだまだ夏を満喫！
人気のりんご飴アイスは、カリカリの飴の中に…
（冷川小粹アナウンサー）
「中のリンゴが凍ってアイスになっています。リンゴ飴と言えば夏休みの定番ですが、海で食べるのもおいしい」
さらにオリジナルのカステラやディフューザーなど、約1万点が並ぶ「おみやげコーナー」でも商品券を使うことができます。
（アイランドナガサキ 大塚 秀樹 総支配人）
「朝早くから夜遅くまで1日中、プレミアム付商品券を利用いただきながらアイランドナガサキを満喫してもらいたい」
市内34の宿泊施設で利用できるプレミアム付商品券は、22日と23日の2日間、22の施設であわせて4000冊販売されるということです。