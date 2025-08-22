本日の【上場来高値更新】 シンプレクス、しずおかＦＧなど66銘柄
本日の日経平均株価は、FRB議長講演控え方向感を欠く展開も円安が支えとなり、前日比23円高の4万2633円と4日ぶり小反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は66社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、米Ava Labsとステーブルコイン分野の共同検証を実施したシンプレクス・ホールディングス <4373> [東証Ｐ]、ＪＰモルガン証券が目標株価を1940円→2230円に引き上げたしずおかフィナンシャルグループ <5831> [東証Ｐ]など。そのほか、セレンディップ・ホールディングス <7318> [東証Ｇ]は12日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1723> 日本電技 東Ｓ 建設業
<1736> オーテック 東Ｓ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1982> 日比谷設 東Ｐ 建設業
<2124> ジェイエイシ 東Ｐ サービス業
<2334> イオレ 東Ｇ サービス業
<2700> 木徳神糧 東Ｓ 卸売業
<2750> 石光商事 東Ｓ 卸売業
<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ 不動産業
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3252> 地主 東Ｐ 不動産業
<3452> ビーロット 東Ｓ 不動産業
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3489> フェイスＮＷ 東Ｓ 不動産業
<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品
<3626> ＴＩＳ 東Ｐ 情報・通信業
<3661> エムアップ 東Ｐ 情報・通信業
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4373> シンプレクス 東Ｐ 情報・通信業
<4377> ワンキャリア 東Ｇ 情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4914> 高砂香 東Ｐ 化学
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6231> 木村工機 東Ｓ 機械
<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<7115> Ａパーチェス 東Ｓ 卸売業
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器
<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7378> アシロ 東Ｇ サービス業
<7438> コンドー 東Ｐ 卸売業
<7552> ハピネット 東Ｐ 卸売業
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器
<7814> 日本創発Ｇ 東Ｓ その他製品
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8267> イオン 東Ｐ 小売業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8566> リコーリース 東Ｐ その他金融業
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ 保険業
<8850> スターツ 東Ｐ 不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業
<9241> ＦＬネット 東Ｇ サービス業
<9275> ナルミヤ 東Ｓ 小売業
<9324> 安田倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9433> ＫＤＤＩ 東Ｐ 情報・通信業
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ サービス業
<9887> 松屋フーズ 東Ｐ 小売業
株探ニュース