　本日の日経平均株価は、FRB議長講演控え方向感を欠く展開も円安が支えとなり、前日比23円高の4万2633円と4日ぶり小反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は66社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、米Ava Labsとステーブルコイン分野の共同検証を実施したシンプレクス・ホールディングス <4373> [東証Ｐ]、ＪＰモルガン証券が目標株価を1940円→2230円に引き上げたしずおかフィナンシャルグループ <5831> [東証Ｐ]など。そのほか、セレンディップ・ホールディングス <7318> [東証Ｇ]は12日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1982> 日比谷設　　　東Ｐ　建設業
<2124> ジェイエイシ　東Ｐ　サービス業
<2334> イオレ　　　　東Ｇ　サービス業

<2700> 木徳神糧　　　東Ｓ　卸売業
<2750> 石光商事　　　東Ｓ　卸売業
<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3252> 地主　　　　　東Ｐ　不動産業
<3452> ビーロット　　東Ｓ　不動産業
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3489> フェイスＮＷ　東Ｓ　不動産業
<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品
<3626> ＴＩＳ　　　　東Ｐ　情報・通信業

<3661> エムアップ　　東Ｐ　情報・通信業
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4373> シンプレクス　東Ｐ　情報・通信業
<4377> ワンキャリア　東Ｇ　情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4914> 高砂香　　　　東Ｐ　化学
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業

<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6231> 木村工機　　　東Ｓ　機械
<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6332> 月島ＨＤ　　　東Ｐ　機械
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<7115> Ａパーチェス　東Ｓ　卸売業
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業

<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7378> アシロ　　　　東Ｇ　サービス業
<7438> コンドー　　　東Ｐ　卸売業
<7552> ハピネット　　東Ｐ　卸売業

<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<7814> 日本創発Ｇ　　東Ｓ　その他製品
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8267> イオン　　　　東Ｐ　小売業
<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8566> リコーリース　東Ｐ　その他金融業
<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業
<8850> スターツ　　　東Ｐ　不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業

<9241> ＦＬネット　　東Ｇ　サービス業
<9275> ナルミヤ　　　東Ｓ　小売業
<9324> 安田倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9433> ＫＤＤＩ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9782> ＤＭＳ　　　　東Ｓ　サービス業
<9887> 松屋フーズ　　東Ｐ　小売業

