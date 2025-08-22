SV¥êー¥°¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÆüËÜ¤Î2¥¯¥é¥Ö¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤¬·èÄê¡ª
¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍSV¥êー¥°¤Ï22Æü¡¢¡ÖPanasonic ENERGY presents SV.LEAGUE World Tour 2025 in Thailand¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÆüËÜ¤Î2¥¯¥é¥Ö¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤ÈÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î2¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢»²²Ã¤¹¤ëÆüËÜ¤Î2¥¯¥é¥Ö¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Åì¥ìÀÅ²¬¤«¤é¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤ÎÆñÇÈ¶Æ¹°¤ÈÃæÂ¼ÎµÊå¡¢¥ê¥Ù¥í¤Î»³¸ýÂó³¤¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÆïËÜ³Ù¤È½ÅÆ£¥È¥Ó¥¢¥¹ìâ¡¢¾®ß·Ãèµ±¡¢¥»¥Ã¥¿ー¤Î¾®Ìî»û±Íµ±¤é7Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Âçºå£Â¤«¤é¤Ï¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÀ¶¿åË®¹¤ÈÀ¾ÅÄÍ»Ö¡¢¥»¥Ã¥¿ー¤ÎÃæÂ¼½Ù²ð¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Î¶âÅÄ¹¸ÂÀÏ¯¤È»³Æâ¾½Âç¡¢À¾Àî³¾ÂÀÏº¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÃçËÜ¸Í¥¡¢¥ê¥Ù¥í¤ÎÃÓ¾ë¹ÀÂÀÏ¯¤é8Áª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤ÏÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ë¤Ï¥¿¥¤¤Î¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤â»²²Ã¤·¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï13»þ¤è¤êÂçºå£Â vs Diamond Food Fine Chef¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡¢16»þ¤è¤êÅì¥ìÀÅ²¬ vs Phitsanulok Volleyball Club¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢13»þ¤è¤êÂçºå£Â¤ÈÅì¥ìÀÅ²¬¤ÎÂÐÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£