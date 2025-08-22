【HERMÈS】2025年秋冬シーズンの限定カラー♡ モーヴルージュが主役の「上品カラーメイク」

ランウェイから着想を得たデザインやブランドの美学が息づくハイセンスなカラーたち。そして使うときのなんともいえない高揚感♡ 今回は、2025年秋冬シーズンの限定カラーとして登場するHERMÈS（エルメス）のモーヴルージュを主役に、青みトーンの「カラーメイク」をご紹介します。上品さをふんだんにあしらえるアイテムの数々は今季必見です！

HERMÈS

美の追求とものづくりへのこだわりが伺えるまるでオブジェのようなパッケージに思わずうっとり。メイクする姿さえも美しく、レディになれた気分に！

アクセントの効いたカラーアイテムの数々は、上品でありながら人とかぶらない個性をアピールできる。

エルメスのモーヴルージュ

シックをかなえる珠玉の1本

顔のなかですぐさまパッと印象が変わるパーツといえば口元。なにかひとつ取り入れたいならまずはリップを！

2025年秋冬シーズンの限定カラーとして登場するモーヴカラーリップを主役に、青みトーンのカラーメイクで統一感を。

【A】ルージュ エルメス ルージュ ア レーヴル サティネ 55 10,010円／エルメスジャポン（9/5限定発売予定）

▶︎象徴的な幾何学パターンをケースにあしたらったスペシャルな仕様。シックなローズモーヴはモードな雰囲気に。