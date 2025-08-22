【HERMÈS】2025年秋冬シーズンの限定カラー♡ モーヴルージュが主役の「上品カラーメイク」
ランウェイから着想を得たデザインやブランドの美学が息づくハイセンスなカラーたち。そして使うときのなんともいえない高揚感♡ 今回は、2025年秋冬シーズンの限定カラーとして登場するHERMÈS（エルメス）のモーヴルージュを主役に、青みトーンの「カラーメイク」をご紹介します。上品さをふんだんにあしらえるアイテムの数々は今季必見です！
HERMÈS
美の追求とものづくりへのこだわりが伺えるまるでオブジェのようなパッケージに思わずうっとり。メイクする姿さえも美しく、レディになれた気分に！
アクセントの効いたカラーアイテムの数々は、上品でありながら人とかぶらない個性をアピールできる。
エルメスのモーヴルージュ
シックをかなえる珠玉の1本
顔のなかですぐさまパッと印象が変わるパーツといえば口元。なにかひとつ取り入れたいならまずはリップを！
2025年秋冬シーズンの限定カラーとして登場するモーヴカラーリップを主役に、青みトーンのカラーメイクで統一感を。
【A】ルージュ エルメス ルージュ ア レーヴル サティネ 55 10,010円／エルメスジャポン（9/5限定発売予定）
▶︎象徴的な幾何学パターンをケースにあしたらったスペシャルな仕様。シックなローズモーヴはモードな雰囲気に。
他に使用したアイテムはこちら♡
【B】オンブル ドゥ エルメス パレット クワテュール 12 15,290円／エルメスジャポン（9/5限定発売予定）
▶︎パープルを基調に、ブルーグリーンとゴールドがセットされたまるでアートピースのような配色。
【C】トレ ドゥ エルメス マスカラ ボリューム 05 9,020円／エルメスジャポン
▶︎生い茂る植物の美しさからインスピレーションを得たアーシーなグリーン。
【D】エルメス プラン エア Hトリオ プードル ミネラル ナクレ 01 13,750円／エルメスジャポン
▶︎天然由来成分を88％配合したミネラルパウダー。おだやかな血色感と自然なツヤをメイク。
【E】レマン エルメス ヴェルニ エマイユ 91 6,380円／エルメスジャポン
▶︎おとぎ話の森を思わせる深いグリーンネイル。
How to make-up
How to リップ
リップAは、上唇は丸みを帯びるようにリップブラシでかたどりながら全体にも塗ることで、色っぽすぎずに品よく仕上がる。
How to アイ
目元はBの右上のブルーグリーンを下まぶたにしっかりつけたら、マスカラCを下まつ毛のみに塗る。
How to チーク
Dの全体をブラシで混ぜとり、ほおの広範囲にさっとすべらせて、フェイスパウダー感覚でツヤと血色を仕込む。
完成♡
メイク上級者になれるスモーキーカラフル。
キリッとしたアイラインと、モードな雰囲気が叶うモーヴカラーリップのあわせが上品なオトナ女性像を演出。青みの効いたカラーメイクで洗練された印象に！
撮影／NA JINKYUNG（TRON）ヘア＆メイク／paku☆chan スタイリング／城田望（KIND）モデル／三浦理奈（本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 佐々木麗