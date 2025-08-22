USB Type-Cで給電、手のひらサイズのWi-Fi 7ルーター GREEN FUNDINGで先行販売
ASUS JAPANは8月22日、Wi-Fi 7ルーターの新製品「RT-BE3600 Go」を発表した。Wi-Fi 7に対応しながら、手のひらサイズに仕上げたのが特徴。電源はUSB Type-Cで給電でき、AC100Vが確保できないシーンでもモバイルバッテリーで使える。
クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて先行販売を実施している。早割価格は17,300円（一般販売価格は19,980円）。
USB Type-Cで給電できる手のひらサイズのWi-Fi 7ルーター「RT-BE3600 Go」
Wi-Fi 7に対応したポータブルWi-Fiルーター。本体サイズは99×111×96mm、232gと手のひらサイズに仕上げた。このサイズながら最大3,600Mbpsの高速通信が可能で、Wi-Fi 6/6Eと比べて最大20％の速度向上を図ったほか、多端末接続や低遅延も強化した。
本体は手のひらサイズで、出張や旅行などの際も手軽に携行できる
本体には2.5Gbps WANポートを搭載。デュアルWAN機能により、ホテルのWi-Fiとスマートフォンのモバイル回線を自動的に切り替えて安定した通信を確保できる。スライドスイッチひとつで拠点間VPNへ簡単に接続でき、自宅やオフィスのネットワークへ安全にアクセスできる。
電源はACアダプターではなくUSB Type-Cなのもうれしいポイント
