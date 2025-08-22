MAX、全員で“平成ギャル”に変身「再現度すごい」「タイムスリップしたみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/22】アーティスト・MAXのLINAが21日、自身のInstagramを更新。メンバー全員での平成ギャルショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】平成ギャル変身のMAXメンバー撮影裏側
LINAは「平成ギャルMAX」と添えて、グループで出演するCM「UQ WiMAX」のオフショットを投稿。全員デニムとネオンカラーのコーディネートを披露しており、ポーズも含め平成ギャルになりきっている。
また、MAXの公式YouTubeチャンネルでは今回のCMのメイキングも公開。囲みアイラインバッチリのギャルメイクにロングネイルなど、細部にわたり平成ギャルを再現している。
この投稿には「再現度すごい」「皆さんずっとスタイル変わってなくてすごい」「違和感ない」「似合ってる」「タイムスリップしたみたい」「イケてる！」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】平成ギャル変身のMAXメンバー撮影裏側
◆LINA、MAX全員の平成ギャルショット公開
LINAは「平成ギャルMAX」と添えて、グループで出演するCM「UQ WiMAX」のオフショットを投稿。全員デニムとネオンカラーのコーディネートを披露しており、ポーズも含め平成ギャルになりきっている。
◆LINAの投稿に反響
この投稿には「再現度すごい」「皆さんずっとスタイル変わってなくてすごい」「違和感ない」「似合ってる」「タイムスリップしたみたい」「イケてる！」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】