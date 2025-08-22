右折レーンを直進する車　「完全に信号無視」…赤信号で発進する“待ちきれない”バイクも　身勝手な運転を各地で目撃

神奈川・中井町で目撃された身勝手な車。

信号が青に変わり動き始めたその時でした、画面右から突如現れた白い軽自動車。

目撃者も思わず「うわ！どこから来た？」と驚いた様子。

目撃者の車をかすめるように飛び出した白い車。

一体どこから来たのでしょうか。

後方を記録したカメラを見てみると、白い車が走っていたのは右折専用レーンです。

目撃者：

交差点を右折するだろうと思ったら、ひょこっと前に。えっ！っていう感じ。

交差点で右に曲がるのかと思いきや、そのまま直進していたのです。

身勝手な車は愛知・名古屋市でも。

信号の直進矢印が表示され、車が一斉に進み出した直後でした。

ブレーキランプが光り、一斉に急ブレーキ。

原因は交差点の右から走ってきた黒い車。信号無視です。

目撃者：

（運転手は）40歳くらいの女性。半笑いで「ごめん」って頭を軽く下げて…。先頭の車がスタートダッシュがよかったら、ぶつかっていたと思う。

身勝手なのは車だけではありません。

東京・世田谷区では、待ちきれないバイクが目撃されました。

急いでいるのでしょうか、足で蹴って、じりじりと前へ。

そして自転車が前を横切った次の瞬間、赤信号もお構いなし、バイクは交差点を突っ切り走り去っていきました。

目撃者：

車と違ってすり抜けができるから、気にしないで行ってしまった。見切り発車というよりは、完全に信号無視。