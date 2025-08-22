その名は「TechWoven」。これがiPhone 17 Pro純正ケースなのか？
手触りが気になるね！
最近のApple（アップル）は、iPhoneの新作と一緒に純正ケースも発売。そして、今年のiPhone 17シリーズ用と主張される純正ケースがこちらです。
Here are the new TechWoven Cases for iPhone 17- Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 20, 2025
Full Article: https://t.co/UGMdYQWPJX pic.twitter.com/BftqiD03jO
レンズ部にガッツリ空いた開口部は、カメラバー部分が来る感じですね。注目ポイントは名前と素材の質感！
近年からAppleは、レザー製品を廃止する代わりにファインウーブンと呼ばれる新しい素材を使ったiPhoneケースやApple Watch向けのバンドを展開。
…していたのですが、これがまた不評でして…。
今年はどうすんのかなと思っていたんですけど、今年は素材も名前も変わるらしいよ？
新しいファブリック素材「TechWoven（テックウーブン）」を採用？
リーカーの主張によれば、iPhone 17のファブリックケースは、「TechWoven（テックウーブン）」という名で新しい合成繊維を採用。
これはファインウーブンよりも高い耐傷・耐摩耗性で、織物のような質感で高いグリップ感を発揮しているとのこと。
予想されているカラバリはこんな感じ。どれもちょっと落ち着いた色合いですね。上品な織物的なパターンともマッチしているいい配色かも？
ちなみに、底部には左右にストラップホールが備わっていて、MagSafeも対応。iPhoneの機能を損なわず防御力も上げられそうな予感がしますねー。
その他iPhone 17シリーズの噂は以下をどうぞ。もう2週間ほどで発表されちゃうかも？
【噂まとめ最新】iPhone 17のすべて。ついに来月9月9日に発表か（8月21日 更新）
