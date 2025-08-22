ドーム公演決定のtimelesz、新メンバーの橋本将生・篠塚大輝・猪俣周杜が放つ個性とフレッシュな輝き

今年、「timelesz project（通称：タイプロ）」を経て新メンバーを迎え、8人体制で新たなスタートを切ったtimelesz。 オーディションをきっかけに幅広い世代から注目を集め、ドーム公演『We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』の開催も決定するなど、破竹の勢いを見せている。そこで本記事では、グループに勢いをもたらすフレッシュな新メンバーの橋本将生・篠塚大輝・猪俣周杜に注目し、その魅力に迫りたい。

【関連】timelesz、初の冠番組『タイムレスマン』が好評！メンバーの個性が光る企画で新体制に弾み

“タイプロ”を勝ち抜き、新メンバーとして加入した橋本・篠塚・猪俣の3人は、デビューから現在までさまざまな経験を積み、急成長を遂げている。橋本は今年4月、“もしもアイドルの◯◯◯◯が、私と同じ会社で働いていたら…”という女性の妄想をドラマにしたシリーズ『真夜中の社内恋愛』（日本テレビ系）で俳優デビューを果たし、IT企業の営業として働く後輩社員を好演。これが初の演技ながら、「すんごく自然でよかった」「キュンキュン止まらなかった」とファンから絶賛されており、今後の活躍にも期待が高まっている。

また、同作で橋本とダブル主演を務めた篠塚は、一橋大学在学中という強みを活かして『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』（テレビ朝日系）にソロ出演するなど、“インテリキャラ”としての活躍が光っている。さらに、雑誌『美ST』の2025年7月号増刊Special Editionでは単独初表紙を飾り、発売前から異例の緊急増刷が決定するなど、その注目度は高い。オーディション時はダンスも歌も未経験ながら懸命に努力を重ねる姿が話題となったが、そこから彼ならではの個性が花開き、順調にファンを獲得しているようだ。

そして、天然な性格で“愛されキャラ”としてバラエティに爪痕を残しているのが猪俣だ。『10万円でできるかな』（テレビ朝日系）で人気を博した、英語が苦手なKis-My-Ft2・二階堂高嗣が“英語の読み方ゲーム”に挑戦する『イカゲーム』のパロディ企画『ニカゲーム』で単独バラエティ初出演を果たすと、“漆黒”を英語で“ドblack（ドブラック）”と表現するなど予想外の珍回答を連発し、“バラエティの逸材”と反響を集めている。また、懸命にバラエティに挑む姿に、二階堂が、「かわいいでしょ？」と話し、同グループに所属する宮田俊哉も、「だんだんニカの弟に見えてきた」と笑顔でコメントするなど、先輩から愛される存在にもなりつつあるかもしれない。

デビューからわずか半年ながら、目覚ましいスピードで成長を見せる3人。俳優業やバラエティなどで着実に経験を積みながら、アイドルとしてますます頼もしい存在へ進化していきそうだ。快進撃を続けるtimeleszと、その追い風となる新メンバーたちから、今後も目が離せない。