大手芸能事務所「セント・フォース」に所属するフリーアナウンサーの深澤朝香（29）が第1子を出産したことを22日までに自身のインスタグラムで報告した。

深澤は「先日、無事に出産いたしました」と報告し、性別については「元気な女の子です」と明かした。

現状については「初めて尽くしで、1日終わるのが早すぎる毎日です」とし「赤ちゃんの時間もあっという間だから楽しみたいと思いつつもそうもいかない時がありますが（笑）こんな私を母にしてくれてありがとうの気持ちでいっぱいです」と感謝の気持ちを記した。

また「マカナは、なぜか受け入れるのが早く、ラキは、まだまだ嫉妬しちゃう時もありますが、2匹とも新しく来た妹のことをよく気にかけてくれています」と愛犬たちも受け入れている様子を伝えた。

そして「私の音沙汰がなくて、心配のメッセージをくださった方々もありがとうございました！おかげさまで元気です」と記し「変わらず、今後ともよろしくお願いします」などと伝えた。

深澤は昨年6月1日に自身のインスタグラムで結婚を発表し、今年6月1日に妊娠により「TBS NEWS」を卒業した事を報告している。