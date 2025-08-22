犬のことを愛しすぎている飼い主さんが、全力の愛情表現をしたと思ったら…？まさかの「ガチ拒否」に、思わず笑いが込み上げてしまうと反響を呼んでいます。

話題になっている動画は75万5000回再生を突破し、「わかるｗ」「可愛すぎるー！」といった声が寄せられています。

愛情が止められなくて

Instagramアカウント「anko_mameshiba_178」に投稿されたのは、飼い主さんに全力の愛情表現をされている白豆柴の女の子「ましろ」ちゃんの様子。ましろちゃんは、飼い主さんのおでこでお顔をちょっぴり強めにスリスリされているようです。

飼い主さんの愛情を、真顔でやり過ごしている様子のましろちゃん。愛情を止められない飼い主さんは、もう一度スリスリしようとしますが、それとなく前足で「拒否」されてしまいます。

プイッ！！

その後も飼い主さんはスリスリにトライしますが、ちょっとだけお顔を逸らされ未遂に終わってしまいます。それでも諦めきれない飼い主さん、タイミングを見計らい、再びスリスリすることに成功。

その瞬間、「やーめーてっ」とばかりにお顔をあげて、一瞬飼い主さんの方を見たましろちゃん。その後は、プイッとお顔を反対側に向けてしまったんだとか。

まさかの「ガチ拒否」

悲しすぎる「ガチ拒否」をされてしまった飼い主さんからは、「え！？」と戸惑いがにじみ出てしまっています。拒否の姿勢を崩さないましろちゃんを、飼い主さんは切ない視線で見つめているようです…

飼い主さんの愛情があふれすぎた結果、まさかの「ガチ拒否」をしてしまったましろちゃん。飼い主さんの大きくて深すぎる愛情が、ましろちゃんに届く日を願うばかりです…！

投稿には「わかるｗ」「ドンマイすぎる」「もう嫌だプイってかわいすぎる」「すごい嫌がられてるｗ」「2人の距離が縮まりますように！」といったコメントが寄せられています。

ましろちゃんとお姉ちゃんの黒豆柴「あんこ」ちゃんの愉快な日常は、Instagramアカウント「anko_mameshiba_178」でチェックすることができます。

