A・マドリーで鉄壁の守備を築いた元ブラジル代表DFが「監督界の新星」として注目の的に。クラブW杯では優勝したチェルシーにも勝利「四六時中サッカーを分析する情熱」【現地発】
フィリペ・ルイスは、2025−16シーズンのチャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグで、ジョゼップ・グアルディオラ（現マンチェスター・シティ監督）率いるバイエルン・ミュンヘン相手にミュンヘンで受けた激しい攻撃を今でも鮮明に覚えている。ホームのファーストレグを１―０で制してセカンドレグに臨んだアトレティコ・マドリーは相手の猛攻を何とか２失点で耐え凌いで（１−２）、決勝に駒を進めた。
現在、フラメンゴを指揮するフィリペはクラブワールドカップ（CWC）のラウンド16で、マイケル・オリーセやキングスレー・コマンら強力な攻撃陣を擁するバイエルンと対戦し、２−４で敗れた。
「フィリペは非常に細部までこだわる。四六時中サッカーを分析する情熱とフラメンゴのようなロッカールームを管理するだけのパーソナリティを併せ持っている」と、チアゴ・メンデスはアトレティコ時代の元チームメイトについて語る。
サッカーの深淵に迫るための執着と監督としてのキャリアを早く確立したいという意欲がフィリペを１日の大半を監督業に費やさせている。ブラジルサッカー連盟（CBF）の指導者養成コースを受けライセンスを取得した後、同期の受講生、コーチ、元チームメイトとWhatsAppのグループを作成し、今も戦術を分析し知識を深めるための交流を続けている。
「フィリ（フィリペ・ルイスの愛称）は素晴らしい仕事をしている。すでに３つのタイトルを獲得し、（バイエルン戦までに）わずか３敗しかしていない。フラメンゴの監督を務めるのは、スペインでバルセロナやレアル・マドリーを率いるようなものだ。簡単なことではなかった」と同じくアトレティコで一緒にプレーしたジエゴ・コスタが付け加える。
フラメンゴが自陣付近で守備を固める局面では、過去20年間でトップクラスの守備力を誇ったチームの一員だった経験が生きている。
ルイス・フェリペは当時のことを「守り方を調整しながら、『一丸となって守れば失点しない』と選手に理解させたシメオネのやり方が今も印象に残っている。ミニゲーム中、DFを１人１人外していくのもその一例だ。10対６からスタートし、10対5、10対4と人数を減らしていっても、失点しなかった。シメオネは守備のマスタークラスを開いてくれた」と述懐する。
シメオネはフラメンゴのU-20を率いていたフェリペに、成績不振で解任されたチッチの後継者として内部昇格要請の受諾を後押しした人物でもある。
「フラメンゴのDNAは、プレッシングをかけてボールを奪い返し、縦を意識してダイレクトにゴールを目指すサッカーを休むことなくすることにある」とフィリペは説明する。
母国ブラジルでは、カルロ・アンチェロッティが代表史上初の外国人監督として就任した。そんな中、フラメンゴはCWCでグループDを２勝１分けで首位通過した。とりわけ２戦目で後に優勝したチェルシー相手に手にした勝利（３−１）は、フィリペが「監督界の新星」として注目されるきっかけとなった。
彼の名前はまた、シメオネがアトレティコのベンチを去った時のクラブが後任候補に検討している「OB４人衆」の１人として、フェルナンド・トーレス（現アトレティコのBチーム監督）、ガビ（現サラゴサ監督）、サンティ・デニア（カタールのアル・シャハニアの監督に就任）とともに挙がっている。
文●ラディスラオ・ハビエル・モニーノ（エル・パイス紙アトレティコ番）
翻訳●下村正幸
※『サッカーダイジェストWEB』では日本独占契約に基づいて『エル・パイス』紙のコラム・記事・インタビューを翻訳配信しています。
