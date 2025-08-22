水原希子、日本の夏を“大好きな人達”と堪能！ プライベートショット公開「ゴザがオシャレに見える」
モデルの水原希子さんは8月22日、自身のInstagramを更新。日本の夏を“大好きな人達”と堪能している様子を公開しました。
【写真＆動画】日本の夏を楽しむ水原希子
コメントでは「日本の夏最っ高」「ゴザがオシャレに見える」「Cuteeeee」「Happy summer time」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「日本の夏最っ高」水原さんは「夏 大好きな人達と美味しいもの食べて好きな音楽聴いて幸せだね」とつづり、15枚の写真と5本の動画を投稿。日本で友人たちと楽しそうに過ごしているプライベートショットを公開しました。リラックスした自撮りショットや祭りの様子、海辺での水着姿などが見られます。友人の家と思われる場所で豪華な食事が用意されていることも分かり、充実感が伝わってきます。
恋人とのラブラブショットも！3日にはフランス、オランダ、ポルトガル、イギリスを表す絵文字を添えて、ヨーロッパを旅行した時の写真や動画を公開していた水原さん。イケメンな恋人と、仲良く過ごす様子も見られます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
