月の年金20万8800円「年金が支給され始めてからは特に不安はなくなった」68歳の満足な年金生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、千葉県在住68歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：千葉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：700万円
現在の資産：預貯金1000万円、リスク資産550万円
これまでの年金加入期間：厚生年金400カ月、国民年金80カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：12万3000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「金額が妥当だからです」と語っています。
ひと月の支出は約「8万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
年金生活においては「節電や節水をしている。あとは無駄遣いをしないように常に心がけている」と浪費をしないようにしているとのこと。
ただ前述のように年金額には満足しており、「正社員をやっている時は年金制度に対して不安があった」ものの、「年金が支給され始めてからは特に不安はなくなった」と言います。
一方で「趣味のゴルフをやっている時は楽しいです」と今の生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、千葉県在住68歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：68歳男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：千葉県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：700万円
現在の資産：預貯金1000万円、リスク資産550万円
これまでの年金加入期間：厚生年金400カ月、国民年金80カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：8万5800円（繰り下げ受給と推察）
老齢厚生年金（厚生年金）：12万3000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「現在の年金額に満足している」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「金額が妥当だからです」と語っています。
ひと月の支出は約「8万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「無駄遣いをしないように常に心がけている」年金で足りない支出が発生した際には「貯蓄からの引き落とし」で賄っているという投稿者。
年金生活においては「節電や節水をしている。あとは無駄遣いをしないように常に心がけている」と浪費をしないようにしているとのこと。
「もう少し老後の資産形成をしっかりやっておくべきだった」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「もう少し老後の資産形成をしっかりやっておくべきだったと後悔している」と回答。
ただ前述のように年金額には満足しており、「正社員をやっている時は年金制度に対して不安があった」ものの、「年金が支給され始めてからは特に不安はなくなった」と言います。
一方で「趣味のゴルフをやっている時は楽しいです」と今の生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)