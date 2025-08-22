好き＆行ってみたい「長崎県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「五島列島魚藍観音展望台」、1位は？
木々のざわめき、鳥のさえずり。心癒される森林浴スポットで、日々の喧騒（けんそう）を忘れてみませんか。
All About ニュース編集部では、2025年8月12〜14日の期間、全国20〜60代の男女209人を対象に、「森林浴スポット（九州地方・沖縄）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「好き＆行ってみたい長崎県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「五島列島にいつか行ってみたいと思っているし、展望台から景色を見渡したいから」（40代女性／埼玉県）、「魚籃観音の像に願いをかければ願いが叶いそうだから」（50代回答しない／大阪府）、「長崎でも離島の五島列島は海がきれいなイメージとお魚がおいしいイメージがあります。あと有名なうどんも現地で食べてみたいです。そして森林浴素晴らしいです」（30代女性／佐賀県）といった声が集まりました。
回答者からは「豊かな自然と静けさが魅力で、登山を楽しみながら森林浴ができます」（30代女性／神奈川県）、「火山活動によって形成された独特の地形と豊かな森林が広がり、四季折々の自然美が楽しめます。登山道や散策路が整備されていて、静かな環境の中で森林浴ができるスポット」（50代男性／東京都）、「普賢岳を中心としたダイナミックな山々と温泉街が魅力。登山道から見える森林や高山植物が豊富で、四季折々の景色が楽しめる。火山由来の大地のエネルギーを感じながら、森の中を歩く体験は特別感がある」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：五島列島魚藍観音展望台周辺森林／40票五島列島の高台に位置する魚藍観音展望台は、美しい海と森を一度に楽しめるぜいたくな森林浴スポット。展望台周辺には木々に囲まれた小道やベンチが整備されており、心地よい海風を感じながらゆっくりと散策ができます。目の前に広がるのは、透き通るような五島の海となだらかに続く緑の丘陵。その対比が生み出す静かな風景は、ただ眺めているだけで気持ちを穏やかにしてくれます。観光と癒しを両立できる、まさに理想のロケーションです。
1位：雲仙岳（普賢岳周辺）／71票雲仙岳は、長崎県の自然を象徴する山岳エリアで、特に普賢岳周辺は森林浴と登山の両方が楽しめる絶好のスポットです。雲仙温泉街近くからスタートする登山道には、緑に包まれた静かな山道が広がり、季節ごとに移ろう風景が旅人を迎えてくれます。春にはミヤマキリシマが山肌をピンク色に染め、秋には紅葉が彩りを添えるなど、目にも鮮やかな自然美が魅力。火山の持つダイナミズムと深い森の静けさが共存する、心がほどけるような場所です。
