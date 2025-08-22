Photo: mio

犬さま、猫さま、こちらへどうぞ。

8月22日（金）、スウェーデン発祥のブルーエアが発売したのは、犬猫と暮らす人のための空気清浄機「PetAir Pro」。ベッドと空気清浄機が一体になっていて、抜け毛やニオイをしっかり除去してくれるのです。

毛詰まりを防ぐ内部構造

Photo: mio ブルーエア「PetAir Pro」85,800円（税込）※ブルーエアストア価格

PetAir Proは、ブルーエアの従来品に比べてペットのニオイ除去率が約3倍に。

高性能フィルターシステムと、独自の「OdorFence™テクノロジー」が合わさることで、ペットの抜け毛は99.99%、犬由来アレル物質は97.01%以上、ネコ由来アレル物質は99.25%以上除去。ペット臭や抜け毛が部屋に広がる前にガードします。

Photo: mio

近づいても本当に静かなこのPetAir Proですが、下部の吸い込み口に紙くずを近づけると、この通りキャッチしてくれました。

Photo: mio

こうして集められたホコリや抜け毛は、はじめにここで回収。この「抜け毛捕集ホルダー」を通してから空気を清浄するため、メインフィルターの毛詰まりを防ぐことができます。

Photo: mio

日常の手入れは、大きなゴミや抜け毛の溜まる「抜け毛捕集トレー」を引き出して中身を捨てるだけ。このトレーとホルダー、プレフィルターは取り外して丸洗いもOKです。

Photo: mio メインフィルターの交換目安は9〜12カ月

犬猫がいるとどうしても空気清浄機のフィルターが汚れやすく毛詰まりしがちですが、プレフィルターに直接抜け毛が触れにくくお手入れが簡単。これなら抜け毛のある犬猫がいても、少ない手間で綺麗な空気で暮らせます。

ベッドは着せ替えOK

Photo: mio 上から、「ウィンターネスト」5,500円（税込）、「キルティッドツイードマット」8,800円（税込）※ブルーエアストア価格

ベットと空気清浄機がオールインワンなこのPetAir Proは、犬猫のための快適さも追求。

本体の上にのせて使うマットは、付属の爪研ぎOKな「サマーウィーブ」のほか、優しい肌ざわりの「キルティッドツイードマット」と、ふんわりした「ウィンターネスト」（秋・冬頃発売予定）もラインナップ。季節やペットの好みに応じて着せ替えることができますよ。

人にも犬猫にも優しい

Photo: mio

犬猫のための空気清浄機とあって、ペットがのっている時／いない時に運転を切り替え。

ペットがのると自動で感知し、超静音運転になる「サイレント機能」はもちろん、誤作動を防ぐ「スマートロック機能」でペットの動きを感知して操作をロックします。そしてペットが離れたら瞬時に空気質を検知。最適な運転スピードに調整します。

さらにコードは噛みつきに考慮した「強化ケーブル」を採用し、どこまでも犬猫専用……（！）。適用床面積は24畳（40平方メートル）と、ペットの定位置にもなってくれるのに部屋中の空気をきれいにしてくれます。

抜け毛やニオイ、そして安全性まで考え抜かれたこのPetAir Proなら、ペットも人も安心して使えるなぁ。