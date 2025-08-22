愛知県豊明市は、仕事や勉強以外での使用は2時間を目安にするという条例案を、議会に提出するとしています。すべての市民が対象だというこの条例案。狙いは何なのでしょうか？

◇

いまや全国民の必需品とも言える、スマートフォン。都内で街の人に聞きました。

60代

「（スマホは）なくてはならない。生活できない、なかったら」

大学院生（20代）

「なるべく手元に置かないように意識するけど、見たい気持ちが強くなって見ちゃう」

このスマホの「使用時間」に“制限”をかけることを検討している自治体が、約6万8000人が暮らす愛知県豊明市。全市民に「スマートフォンの使用は1日2時間まで」という条例案を出そうとしています。

◇

都内で聞いた街の人の声は…。

70代

「触らない私にしては妥当。それくらいで疲れちゃうと思う」

会社員（40代） 娘（10歳）

「無制限に使ってしまうので、そういう制限はあったほうがいいと思う」

肯定の声がある一方…。

大学院生（20代）

「コミュニケーションツールとして使っている部分があるので、2時間できなくはないけどちょっと厳しい」

自営業（20代）

「家で隠れて多分使っちゃう」

◇

条例案について豊明市は、スマホの長時間使用により健康面や生活面などに悪影響を及ぼしているとして、使いすぎないような適正利用を進めるためとしています。

罰則などはなく、目安となる「2時間」には仕事や勉強はもちろん、通勤時間なども含まず自由に使える「余暇時間」が対象だということです。

◇

実際に街の人は、普段1日にどれくらいスマホを使っているのか。

1日約5時間使用 60代

「ゲームやったり他のこともやるから、5〜6時間。触っているかも、ちょこちょこちょこちょこ」

1日約10時間使用 自営業（20代）

「10時間。火曜日はゲームで7時間開いていて」

40代母 小6の子が1日2時間以上使用

「なかなか難しい。部屋に持って行っちゃうと、夜中とかもやっていると思う」

◇

豊明市は子どもに対して、さらに細かく示しています。小学生以下のスマホの使用は午後9時まで、中学生以上の未成年は午後10時までという条例案も提出予定です。

文科省が保護者に調査した小中学生の学校外での平均的な過ごし方を見ると、2021年度と比べて昨年度の小学校6年生のスマホの使用時間は、43分から1時間5分に。3年の間で、勉強時間を上回りました。

中学校3年生も勉強時間を超えた1時間56分をスマホに費やすという結果となっています。

◇

実際にスマホを触る時間を減らす工夫を、すでにしている人もいました。

大学生（10代）

「外に出て買い物行ったり映画見たりして、あまりスマホ触るほど暇な時間を作らないように」

高校生（17歳）

「別の部屋に（スマホを）置いて見えないようにする。よく考えたら1日の3分の1くらいスマホ。もったいないなと思って意識するようになりました」

◇

豊明市は、2時間を超えても支障がなければ問題ないとした上で、各自の使用時間などから「1日の過ごし方を見つめ直してほしい」としています。