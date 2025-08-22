宮田俊哉、子ザメ語披露も花澤香菜がツッコミ「それは『どうぶつの森』です」
Kis-My-Ft2の宮田俊哉、声優の花澤香菜が22日、都内で行われた、SNSで話題となった『おでかけ子ザメ』の劇場版アニメ『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【集合カット】花澤香菜、潘めぐみら豪華声優が登場！
本作は、子ザメちゃんが八魚町を飛び出し、“とかい”で小さな大冒険を繰り広げる物語。主人公・子ザメちゃん役を花澤香菜、新キャラクターのあんこうちゃん役を潘めぐみ、うさめちゃん役を久野美咲が声優を担当。監督は数々の話題作に参加してきた熊野千尋氏が務め、脚本は長嶋宏明氏、キャラクターデザインは竹内あゆみ氏、アニメーション制作はENGIが担当する。
この日は、花澤、潘、久野のほか、コワモテなモヒカンあにき役の梅原裕一郎、サラリーマンのお兄さん役の宮田俊哉（Kis-My-Ft2）、バーテンダーさん役の高野洸、ホストさん役の杢代和人（原因は自分にある。）も参加した。
花澤がお手本を披露した後に、子ザメちゃんの子ザメ語を全員でやることに。トップバッターに名乗り出た宮田が披露したが、花澤は「それは『どうぶつの森』です。あれじゃないです」とツッコミ。宮田は「作品が変わっちゃいました」と照れていた。
