フリーアナウンサーの白戸ゆめのさんのFLASHデジタル写真集「白戸ゆめの Ray of sunshine」がリリースされました。



【写真】つるん陶器肌の白戸ゆめのさん

元KSB瀬戸内海放送のアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとしてマルチに活動をしている白戸さんは、女子アナ界No.1とも称される抜群のスタイルで雑誌の表紙を飾るなど今大注目です。そんな彼女が海にプールに大はしゃぎ！夏の暑さを吹き飛ばす、爽やかな“ゆめのスマイル”が盛りだくさんの一作です。



白戸さんは昨年に続き2度目となるFLASHの表紙＆巻頭グラビアにも登場。さらにパワーアップしたビキニ姿を見せつけています。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ美麗さ際立つグラビアを披露しています。インタビューでは、9月に30歳という節目を迎える彼女が20代でやり残したことについて語っています。



【白戸ゆめのさんプロフィール】

しらとゆめの 29歳 1995年9月28日生まれ 東京都出身 慶應義塾大学卒。2018年、KSB瀬戸内海放送入社。2021年9月に同社を退社しフリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務める。現在は『N-FIELD』（FMNACK5）のパーソナリティなどを担当。最新情報は、公式X（@YumenoShirato）、公式Instagram（@yumeno.s_）