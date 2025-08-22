「恥ずかしがるバニーガール動画」が大バズり、以降グラビア界を沸かせ続ける人気TikToker・ときちゃんが、29日に発売する2nd写真集のタイトルが『ときちゃんネイキッド』（撮影：塩原洋、税込3500円）に決定しました。書影カバー、えちえちイメージカットも公開されました。



【写真】木に登ってまとうのは葉っぱだけ！アマゾネスに挑戦したときちゃん

ときちゃん初の海外ロケで、史上最速のすっぽんぽん!?いつも以上に超絶脱ぎっぷりの意欲作が爆誕しました。ロケ地は台南。大自然の中で全裸になり、葉っぱだけを身にまとい、セクシーランジェリーをまとったボリューミーなお尻に急接近…と思えば、いつものジャージスタイルでお酒をたしなみます。



カバー写真は台湾の商店内で撮影されたカット。薄手のタンクトップのすき間からキュートな谷間がのぞき、スポーティーなグリーンのショートパンツからは、しなやかな太ももがあらわになっています。大自然の中での全裸カットや、セクシーなランジェリー姿、ボリューム感のあるお尻のクローズアップなども収録。中でも野生動物のように木に登り、葉っぱで恥部を隠す衝撃の「アマゾネスときちゃん」は刺激強すぎです。



タイトルの『ときちゃんネイキッド！』については、担当編集が数週間悩みながらタイトルを決めたそうです。「灼熱の台南で、ときちゃんが気前よく全て脱いでくれたとき、トンボが一匹スイーッと飛んできました。うれしそうに、ときちゃんのボディ周りを飛び回るトンボと、すっぽんぽんのときちゃん。その光景が目に焼き付いて、"降りてきた"のが『ときちゃんネイキッド』というタイトルでした。むきだしでありのままの無邪気なときちゃんを拝んで欲しいです！」と明かしました。



9月5日19時30分からネットサイン会の開催も決定。同イベント限定の特典も用意される予定です。



【ときちゃんプロフィール】

1995年11月30日生まれ、神奈川県出身。身長161cm。SNS総フォロワー数140万人を誇る人気インフルエンサーで、“恥じらうバニーガール動画”が大バズりしたことをきっかけに2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SPA!デジタル写真集『東京は夜の一時』『聖なるバニーナイト』1st写真集『ときちゃんと××がしたい』（小学館）大ヒットを受け、2nd写真集が扶桑社より発売。最新情報は@menmenman_39