¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ¤Ï¡Ø1Æü2»þ´Ö¡Ù °¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Ç¾òÎã°Æ ¡ÖÃ¯¤¬¼é¤ë¤Î¤«¡Ä¡×ÁÀ¤¤¤Ï¡© »ÔÄ¹¤òÄ¾·â¡ª
¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ¤Ï1Æü2»þ´Ö¤Þ¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¾òÎã°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÁÀ¤¤¤È¤Ï¡£»ÔÄ¹¤òÄ¾·â¤Ç¤¹¡£
ËÌÀ»ÔÌ±
¡ÖÃ¯¤¬¼é¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤¬¡ªÁ´½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Á´¹ñ½é¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ø¤¢¤ë¾òÎã°Æ¡Ù¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ä¥¹¥Þ¥Û¤Ï1Æü2»þ´Ö¡£¤³¤Î¾òÎã°Æ¤Ë»ÔÌ±¤Ï¡Ä
¡ÖÊÌ¤Ë»Ô¤¬¸À¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×
¤³¤Á¤é¤Î½÷À2¿ÍÁÈ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢1Æü¤É¤Î¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥¿¥¤¥à¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¡È6»þ´Ö1Ê¬¡É¤È¡È7»þ´Ö57Ê¬¡É¡£1Æü¤Î¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡£À¸³è¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä
ËÌÀ»ÔÌ±
¡Ö¤½¤ì¡Ê¾òÎã°Æ¡Ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ»Ò¤ÇÏÃ¤»¤ë¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç¼«¸Ê¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤è¤¦¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤«¤é¡¢»ä¤ÏÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¾òÎã°Æ¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¡£ËÌÀ»Ô¤Î¾®ÉâÀµÅµ»ÔÄ¹¤òÄ¾·â¡ª¡ª
ËÌÀ»Ô¡¡¾®ÉâÀµÅµ »ÔÄ¹
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»È¤¤Êý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»È¤¤¤¹¤®¤À¤è¤Í¤È¡¢¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢º£²ó¤Î¾òÎã°Æ¤ÏÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
2»þ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ØÍ¾²Ë¡Ù¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë»þ´Ö¡£»Å»ö¤ä³Ø½¬¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ê¤É¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼2»þ´Ö¤ËÀßÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÌÀ»Ô¡¡¾®ÉâÀµÅµ »ÔÄ¹
¡Ö2»þ´Ö¤ËÀäÂÐ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´¤¯»ä¤¿¤ÁÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤»¤ó¡£2»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Î»È¤¤Êý¤¬»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤Î2»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤Ë¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇOK¤Ç¤¹¡×
2»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ØÌÜ°Â¡Ù¡£À¸³è¤Ê¤É¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¹¥Þ¥Û¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ÔÄ¹¤Ï1Æü¤É¤Î¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ËÌÀ»Ô¡¡¾®ÉâÀµÅµ »ÔÄ¹
¡Ö3»þ´Ö28Ê¬¡£¡ÊÎã¤¨¤Ð¡Ë¥ä¥Õ¡¼¤Ïº£²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¤¤ç¤¦¸á¸å1»þ¤Î»þÅÀ¤Ç3»þ´Ö28Ê¬»ÈÍÑ¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»Å»ö¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÄ¹¤ÏÉáÃÊ¡¢Í¾²Ë»þ´Ö¤Ï²¿¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡Ä
ËÌÀ»Ô¡¡¾®ÉâÀµÅµ »ÔÄ¹
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥×¥íÌîµå¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÌë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
»ÔÌ±¤ÎÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¾òÎã°Æ¡£Íè½µ·îÍËÆü¤ÎµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£