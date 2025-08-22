2025年8月22日放送の『A-Studio+』に吉田羊さんが登場。テレビ初となるお姉さんへのインタビューなどを通じ、吉田さんの人間性に迫ります。そこで吉田さんが、家族への思いを綴った記事を再配信します。*****小劇場を中心に活動後、TV・映画などの映像へと活動の幅を広げる俳優・吉田羊さん。2022年で俳優デビュー25周年を迎えた吉田さんは、訪れた各地やふるさとの福岡などを巡りながら、得られた日々の食体験を雑誌『おとなの週末』に綴ってきました。その吉田さん、帰省した際に食べたお母さん手づくりのミートソースパスタに涙を流したそうで――。

【写真】吉田家母の味・ミートソース。これを食べると子供の頃の”とっておきの日々”に戻れる魔法のひと皿（写真：『ヒツジメシ』より）

誕生日の思い出

母の味と言えば私が必ず思い出すもの……それは、幼少の頃のお誕生日会。

折り紙で輪っか飾りを作って壁・天井に貼りつけ、テーブルには小さな生け花と色とりどりのランチョンマット。いつもはお箸の置き場所に、ナイフとフォークが置いてあるのが特別な日という感じがしてウキウキした。

お料理はいつも母が腕をふるってくれた。ニンニク・生姜・醤油で味をつけたから揚げに、しゃきしゃきのリンゴがアクセントになったマヨネーズたっぷりのポテトサラダ。

ケーキも手作りで生クリームたっぷり。苺やみかんが飾られたケーキに歳の数だけろうそくを立て願い事を唱えて吹き消す光景は、中学に上がるまで続いたように思う。

私のおふくろの味はミートソース

中でもとりわけ私が楽しみにしていたメニューがある。それが、ミートソースパスタ。



『ヒツジメシ』（著：吉田羊／講談社）

母が作るソレは、余計なものが一切入らないシンプルな味付け。ざくざくと刻んだ玉ねぎをバターで炒め、色が変わったところで挽き肉を投入。塩・コショウで下味を付けたら、なんと和風出汁で旨みを出す。

そこへトマト缶とケチャップを入れて「ミートソース感」を演出。おそらく小さい頃に食べていたソレには、香り付けのローリエなどというこじゃれたものは入っておらず、味の奥行きは専ら、煮込む時間頼みだったような気がする。

そんな幼少の思い出の所為か、私のおふくろの味はと言えば、肉じゃがでもお味噌汁でもないミートソース。

これまたそこに起因しているのか、大人になってもミートソースが大好きで、パスタのあるお店に入るとミートソースやボロネーゼの文字をいつも探してしまう。そして、目の前に置かれたその一瞬で、幼き日の「特別な時間」が蘇るのだ。

おふくろの味は、魔法だ

かくしてお正月。帰省した際、母におねだりしてみた。

羊「ねぇ母さん。久しぶりにミートソースば作ってくれん？」

母「お安い御用たい。でもなんでミートソースね？」

羊「今やっている連載でミートソースについて書こうと思って。母さんのミートソースについても書きたいとたい」

母「えええ それは責任重大やね。緊張するー」

とか言いながら、いつもと変わらぬ手つきでミートソースを作ってくれた母。出来上がったソレは小さい頃食べたままの味で、口に入れた瞬間、揺れる灯火の向こうに咲いていた家族の笑顔が浮かんでちょっと涙が出た。

つくづく、おふくろの味は、魔法だ。

はしごのあとに行ってみて欲しい『ビストロ穏屋』

と言うわけで、私がお気に入りの「ミートソース（ボロネーゼ）」を一軒ご紹介。

用賀にある創作イタリアン『ビストロ穏屋』さんの絶品ボロネーゼ。ここは、飲んだ帰りに、〆のラーメンならぬ〆のボロネーゼを食べに行くお店。

〆には重たかろうとお思いなさるな。こちらのボロネーゼは、しっかりとコクがありながら後味さっぱりの不思議パスタ。味のメインであるデミグラスソースに酸味のある何かが使われているのか、フルーティとすら思える清涼感。



ビストロ陰屋の「ボロネーゼパスタ」。3日間かけて作ったお店自慢のデミグラスソースが味の決め手（写真：『ヒツジメシ』より）

けれど、しっかりと煮込まれているため味わい深く、その上、使われる挽き肉が粗挽きのため、噛むたびに肉の旨みが味わえ、満足度は抜群。コクとさっぱりを交互に楽しむうちに、ひと口またひと口と気付けば完食しているという、やはり魔法のような一品だ。

騙されたと思ってぜひ一度、数軒のはしごのあとに行ってみて欲しい（笑）。

※本稿は、『ヒツジメシ』（講談社）の一部を再編集したものです。